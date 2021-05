Colette: ‘Ik ben een betere vrouw voor mijn man nu ik hem bedrieg’

Colette (34) zocht een minnaar via de welbekende website ‘Second Love’. Die vond ze. En ook een tweede, derde en vierde.

‘Ik was nooit van plan om een serieuze relatie aan te gaan naast Oscar. Het ging me puur om de seks. Nou denk je misschien: maar je gaat wel vreemd. Ja, dat is zo. Maar omdat we zo jong waren toen we een relatie kregen, hebben Oscar en ik ooit afgesproken dat als er een keer iets met een ander gebeurt, en we weten zeker dat het niet van invloed is op onze relatie, dat we het dan voor onszelf houden. Liever dat, dan een hoop gedoe en onzekerheid creëren om iets wat niet veel om het lijf heeft.’

‘Ik weet dat Oscar toen we twee jaar samen waren met een ander heeft gezoend. Daar kwam ik toevallig achter en ik vond het niet leuk, maar verder is er volgens mij nooit wat gebeurd. Ik heb er weleens naar gevraagd, en hoewel hij dan heel geheimzinnig doet, op een manier van ‘We zouden elkaar dat toch niet vertellen?’ krijg ik daarna altijd een dikke knipoog en zegt hij dat hij aan mij genoeg heeft. En ik aan hem. Bijna.’

Weg met vanille

‘Ik denk dat iedereen in een vaste relatie probeert te balanceren tussen de behoefte aan veiligheid en partnerschap aan de ene kant, en opwinding en risico’s aan de andere. Voor mij gaat dat zeker op. Oscar en ik zijn al samen sinds we pubers waren en we zijn nog steeds gek op elkaar, alleen onze seksdrive is de laatste jaren niet meer echt in balans. Als het ervan komt ben ik meestal degene die het initiatief moet nemen, en dat werkt als een behoorlijke lust-killer.’

‘Oscar is erg vanille, terwijl ik wel van het hardere werk hou’

‘Verder is Oscar ook erg ‘vanille’, terwijl ik wel van het wat hardere werk hou. Ik heb er een aantal keren met hem over geprobeerd te praten, maar hoewel hij dan braaf naar me luistert en knikt, gebeurt er niet veel. Uiteindelijk heb ik het opgegeven. Het kost zo veel energie om steeds maar weer dit onderwerp op te rakelen, en het zit er gewoon niet in bij hem. ‘

‘Nu zullen veel mensen zich afvragen: waarom blijf je dan bij hem? Nou, omdat ik zielsveel van hem hou en de rest van onze relatie echt geweldig is. Daarbij is het niet zo dat we nooit seks hebben, en als we het doen is ook echt wel fijn. Het is alleen die tien procent die ik mis, en waarvan ik weet dat Oscar er nooit aan zal kunnen voldoen. Maar dat is voor mij geen reden om de negentig procent die wel goed is weg te gooien. We zijn elkaars beste vrienden. We kunnen ontzettend lachen, maar de echte fysieke passie is weg.’

Net pakjesavond

‘Op een dag, toen ik uit mijn werk naar huis reed, hoorde ik een spotje op de radio. Een zwoele vrouwenstem zei: ‘Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook…’ Ik had de reclame wel vaker gehoord, maar deze keer was het anders. Ik was getriggerd.’

‘Een paar dagen later was ik ’s avonds alleen thuis en googelde ik ‘second love.’ Ik las een hoop positieve reviews, maar ook dat er weinig vrouwen op de site zouden zitten. Ik vond dat ik daar best wat verandering in kon brengen. Ik surfte naar de site waar ik als vanzelf een profiel aanmaakte. Ik voerde mijn naam, foto en burgerlijke staat in en gaf een korte omschrijving van mijn interesses. Ook kon ik aangeven wat voor soort contact ik zocht. Ik aarzelde even, maar voerde toen in dat ik contacten zocht voor de korte termijn.’

‘Ik voelde me zoals op pakjesavond, als de zak met cadeautjes ineens voor de deur stond’

‘Het duurde niet lang voordat de reacties binnenstroomden. Ik bleef maar scrollen. Ik had bijna hetzelfde gevoel als vroeger op pakjesavond, als de zak met cadeautjes ineens voor de deur stond. Sommige reacties waren geweldig geschreven, van enkelen begon ik zelfs te blozen en voelde ik een aangename kriebel in mijn onderbuik. De mannen die de lange en korte ij met elkaar verwisselden en degenen onder de 25 en boven de 49, delete ik. Ik moest ergens beginnen, anders was er geen doorkomen aan.’

‘Het was een bijzonder gevoel dat al deze mannen míj wilden’

‘Door sommigen werd ik zo getriggerd dat ik direct een reactie schreef. Soms lief, soms uitdagend. Ik was benieuwd wie mijn aandacht langer vast zou weten te houden. Het was een bijzonder gevoel dat al deze mannen mij wilden. Uit alle berichten koos ik vijf mannen met wie ik wel verder wilde praten.’

‘Als ik niet al te kieskeurig zou zijn, zou ik de rest van het jaar letterlijk elke avond seks kunnen hebben met een andere man. Niet dat ik dat doe. Ik heb genoeg aan mijn vijf minnaars. Inderdaad: vijf. Ik had nooit verwacht noch gepland dat ik het met zo veel verschillende mannen zou doen, maar het is waar wat ze zeggen – alle goede kerels zijn getrouwd. Toen ik eenmaal op Second Love zat, sprak ik met zo veel leuke mannen dat ik er niet één kon kiezen. En waarom zou ik ook?’

