Column Fleur: ‘Ik heb nog nooit een influencer in het echt gezien’

Ik heb nog nooit een influencer in het echt gezien. An sich niet zo raar, want a. ik woon niet in influencer-capitool Amsterdam en b. ik betreed dus niet dagelijks de influencer-habitat. Jammer hoor. Ik zou dolgraag eens een echte, machtige influencer ontmoeten. Of nee, niet ontmoeten, dat haalt de magie eraf. Ik wil ze in het wild spotten. Ik wil ze observeren als de exotische, recent ontdekte menssoort die ze zijn. Nu heb ik er wat uren nijvere zelfstudie op zitten, dus ik weet waar ik de meeste kans heb. Ik moet naar een etablissement waar ze zachtroze milkshakes verkopen met een geglazuurde donut erop. In een grote pul. Met erop een hoop slagroom en daarop spekkies, Oreo’s en Rice Krispies. Randje discodip eromheen, niks meer aan doen.

Een pre is als ze ook pannenkoeken per stapel verkopen. Geen platte Hollandse, maar luchtige Amerikaanse, gul bepoedersuikerd en geflankeerd door kunstig uitgewaaierd fruit, een kopje maple syrup en weer een hoop slagroom. Er moeten ook burgers op de kaart staan, mits ze per twee tussen flink glimmende briochebroodjes zitten en er op ten minste drie plekken okergele cheddarlava uit stroomt. Friet erbij, dat spreekt vanzelf. Friet met een kreukel of royale krul, met knapperige stukjes bacon erop.

Goed, als ik daar eens binnen kom lopen, op precies die plek, zou ik zomaar een influencer kunnen aantreffen aan een tafeltje. Op dat tafeltje staan dan ten minste twee van die milkshakes, drie borden pannenkoeken en een potje Estée Lauder-crème. Wat ik dan zo graag zou willen doen, is gezellig aanschuiven. ‘Haai!’ zou ik dan zeggen. ‘Ik zie dat je lekker aan het influencen bent. Ziet er goed uit allemaal! Jij ook zeg! Chanel? Acne? Zal sowieso een mooie foto worden! Weet je al hoe je erop gaat? Ik zou die pose doen met die hand voor je mond en je ogen dicht; die is leuk. Alhoewel ik die met je tong een stukje eruit, zo in een puntje, ook erg chill vind. Schalks. Schalks ja. Dat is wel een woord. Maakt niet uit. Hé, wat ik me afvraag: hoe doe je dat nou straks met opeten? Want ik las dus laatst in de krant over een nieuw fenomeen in dit soort horeca.

Wat zei een eigenaar ook alweer? O ja: een derde van hun klanten neemt alleen een hapje voor de foto en gaat daarna weer weg! Allemaal influencers zoals jij! En dat jullie dit soms wel twíntig keer per dag doen! Gaat dit straks allemaal de vuilnisbak in? Écht waar? Wat zeg je? 55 kilo? Waarom bestel je dit dan? Ík bestel dit niet eens, en ik weeg bepaald geen 55 kilo. Ja, dat is te zien ja, dank je. Weet je, ik zou natuurlijk over influencen op andere vlakken kunnen beginnen, maar weet je, heeft toch geen zin. Ik heb hashtag goals vandaag. Geef mij die shake even aan wil je?’

VIVA-journalist Fleur Meijer (36) schrijft over haar dagelijkse strubbelingen. Elke week lees je Fleurs column in VIVA. Deze column komt uit VIVA 15.

