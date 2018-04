Columniste Fleur over Teleterror: ‘Ik ben hier zó klaar mee! Ik heb geen interesse’

‘Met Fleur Meijer.’

‘Goe-de-mórgen mevrouw Meijer! U spreekt met Volledig Onverstaanbare Naam van Teleterror 4Ever! Wij zijn een sadistisch bedrijf uit de krochten van de vierde hel rechts en natuurlijk kent u ons niet en wílt u ons niet eens kennen, dat weten wij ook wel, maar dat houdt ons geenszins tegen om u voor de honderdste keer met een laf anoniem nummer te bellen! Wij zullen vanaf dit moment wederom doen alsof wij slechts een paar minuten van uw tijd willen opsouperen met een kleine, onschuldige enquête conform de wetten van een of ander verzonnen marktonderzoek – er zijn lui die daarin trappen namelijk, anders zat ik hier niet! Dus fingers crossed dat u lekker seniel, zalig laagbegaafd of gewoon doodeenzaam bent, want dan heb ik de meeste kans commissie te vangen voor de werkelijk ge-wel-dig-e kútaanbieding die ik u pretendeer aan te smeren vanuit de goedheid van mijn hart met slechts uw belang in het viz…’

‘Stop! Ik ben hier zó klaar mee! Ik heb geen interesse. Nu niet, nooit niet. Ik snap ook niet waarom dit nu nog steeds gebeurt, want ik sta gewoon ingeschreven in het bel-me-niet-regis…’

‘Jaaa mevrouw Meijer, goed dat u dat aanstipt! Ik geloof heel graag dat u staat ingeschreven in het bel-me-niet-register, dat staat iedereen met een beetje verstand in z’n donder! Maar we blijven u gewoon bellen, hoor. Want wij van Teleterror 4Ever hebben in de krochten van de vierde hel rechts mazen in de telecomwet gevonden waarbij we kunnen doen alsof het uw schuld is dat u onze fijne telefoontjes krijgt, omdat u zichzelf voor onze fijne diensten heeft aangemeld!’

‘Maar dat héb ik nooit gedaan! Ik wíl niet geb…’

‘Nee, mevrouw Meijer, dat weten wij natuurlijk ook wel! Maar u hebt in het verre verleden ooit uit eigen beweging een bedrijf gebeld dat in een folder stond en de goedkoopste energieleverancier voor uw nieuwe huis beloofde te regelen! West Bespaar Coach, weet u nog wel? Ze luisteren ook wel naar de naam Satan bv, inderdaad. Zij zijn zo vriendelijk geweest om al uw gegevens door te verkopen aan ons en nu mogen we tot in lengte van uw levensdagen onze terreur op u uitoefenen omdat we buiten het bel-me-niet-register vallen! Dus wil ik nu van de gelegenheid gebruik maken om u een werkelijk ge-wél-dig aanbo…’

‘Hou op! Haal me van deze lijst!’

‘Dat kan ik zeker doen mevrouw Meijer, maar ik lieg bij dezen dat ik daar helaas niet bevoegd voor ben. Wel kan ik u wijzen op het Recht van Verzet, en dan verbind ik u door met een heel erg lang bandje met een heel erg lang keuzemenu.’

‘Ja, dat heb ik al zo vaak gedaan. En dat helpt dus voor geen m…’

‘Geen meter, nee. Want wat u ook doet, wij van Teleterror 4Ever gaan u na een tijdje tóch weer bellen! Dus wat ik doe: ik hang gewoon op en ik hoop dat u na de volgende honderd keer nóg eens opneemt. Een héle fijne dag, mevrouw Meijer!’

VIVA-journalist Fleur Meijer (35) schrijft over haar dagelijkse strubbelingen. Elke week lees je Fleurs column in VIVA. Deze column komt uit VIVA 13.

