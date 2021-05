Column Noah: ‘Ik hoopte dat er geen wandelaars in de buurt waren’

Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

Ik lig in mijn joggingbroek en T-shirt in mijn achtertuin in de Fatboy die ik in een ver verleden bij elkaar spaarde met bankpunten. Zo uit de wind en in het zonnetje is het best lekker. Met mijn vingers glijd ik over mijn onderbuik en kruis.Bij mijn buren beweegt op de eerste verdieping het gordijn. Er woont een stel van mijn leeftijd, maar erg gelukkig zijn ze niet. Ik hoor ze vaak bekvechten. Soms, als het kiepraam op hun zolder openstaat, huilt de vrouw.Ik laat mijn hand onder het elastiek van mijn joggingbroek door glijden en pluk aan wat buikhaar. Vinger in mijn navel.

Ineens zit Lara weer op me, net zoals gistermiddag. Ik zie haar billen en de pastelroze zolen van allebei haar voeten. Eén ligt er links van mijn bovenbenen, één rechts. Ik zie haar schouders. Haar lange haar maakt schokkende bewegingen, synchroon met haar heupen die ze naar voren duwt. En weer terug. Mijn handen leunen op haar heupbotten.

Net als nu zit mijn vinger in een navel. Vanuit de zitzak gluur ik naar boven. Het gordijn hangt stil. Ik denk opnieuw aan Lara. Veruit het allerlekkerste van mijn gedachten is de geur van het gras waarin we lagen. Ik op mijn rug, mijn hoofd in een veld vol klaver. Lara paardrijdend op me, volledig naakt. Haar kleding slingerde om ons heen. Ik was volledig gekleed, ook al stroopte mijn broek om mijn enkels.

De herinnering windt me op. Zacht streel ik met een vingertop over mijn penis die hard is als een bierfles. Een zucht wind blaast over me heen. Weeïge bloemengeur. Veilig achter de schutting spelen twee kinderen in het gangpad. Een zacht motortje. Scootmobiel of elektrische step?

Ik veeg mijn eikel gelijkmatig af aan mijn boxershort voordat mijn voorvocht een vlek in de stof maakt. Ik ben geil. Het gras. Ik ruik het gras weer. Mijn hand beweegt nu langzaam op en neer. Achterin de wei, ver weg van de brug waaronder Lara en ik lagen, graasden twee koeien zonder enige interesse in ons. Hun uiers waggelden en toen ik het zag, greep ik Lara’s borsten.

Iedere andere vrouw had me een klap gegeven en gekniesd dat ik te hard kneep, maar Lara versnelde haar tempo, bonsde juist harder met haar billen op mijn onderlijf. Ze kreunde en gilde tot ze kwam. Ik greep in extase een pluk gras vast bij mijn orgasme en hoopte dat er geen wandelaars in de buurt waren.

Ongemerkt ben ik mezelf steeds harder gaan knijpen. Mijn penis klopt in mijn handen. Ik knijp, duw en trek, en voel tenslotte hoe mijn vocht over mijn hand spuit. Ik laat mijn hoofd zakken en ontspan. De zon op mijn toet. De hemel. Als ik mijn ogen open, wappert het gordijn op de eerste verdieping opnieuw. Erachter de schaduw van mijn buurvrouw.

De naam Noah is vanwege privacy redenen gefingeerd.

