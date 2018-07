Column Nynke: ‘Oh wat leuk, een jongen!’ Hadden ze om een meisje niet gejuicht?

Nynke de Jong (33) is journalist, schrijfster en moeder van Janne (1) en de pasgeboren Abe.

Ik heb inmiddels twee keer negen maanden mogen dromen van een baby, van hoe hij of zij eruit zal zien, hoe hij of zij zal zijn. Terwijl ik hoogzwanger de babykleding waste, vroeg ik me af of de ongeboren vrucht later mijn blonde lokken zou krijgen of de donkere krullen van mijn man. Ik bekeek oude babyfoto’s van ons allebei, en probeerde van die twee hoofdjes een mix te maken: zo zou onze baby er ongetwijfeld uit gaan zien.

Ik wist beide keren ook wat het zou worden. Mijn man is een georganiseerd type, en die vond het daarom ook wel fijn om dit van tevoren te weten. Ik heb dus twee keer negen maanden voorpret gehad – en daarnaast hou ik van feest en van taart – maar toch snap ik nog altijd helemaal niks van gender reveal parties. Laatst zag ik er weer eentje op YouTube. Toen de taart een roze binnenkant bleek te hebben, begonnen alle aanwezigen hysterisch te juichen.

Hadden ze niet gejuicht om een blauwe binnenkant? Natuurlijk wel. Het meedelen van het geslacht van je kind is namelijk het startschot voor het geven van totaal inwisselbare opmerkingen. ‘Oh wat leuk, een jongen!’ ‘Oh wat leuk, een meisje!’ ‘Daar kun je dan later mooi mee voetballen/winkelen/ boomhutten bouwen/op balletles.’

Je roept maar wat, gewoon om iets te kunnen zeggen. Want eigenlijk zegt het geslacht van je kind natuurlijk helemaal niets over hoe het daadwerkelijk zal zijn. Ja, het zegt iets over een piemel dan wel vagina. Maar niks over zijn of haar karakter of interesses. Ik kreeg een dochter, en hoewel ze graag speelt dat ze een prinses is, staat ze ook regelmatig kwijlend bij een bouwput te kijken naar hijskranen. En al die mensen die bij de aankondiging van Abe riepen dat ik er nu eentje kreeg waarmee ik zou kunnen voetballen: Janne doet het liefst de hele dag niks anders.

Vriendin A., ook net moeder van haar tweede kind, zei: ‘Je viert toch eigenlijk dat je kind gezond is? Daar gaat het toch om? Maak gewoon een taart met een gezonde binnenkant. Dat geeft meer reden tot juichen dan of je een zoon of een dochter krijgt.’

En dus bestelden we twee stukken worteltaart, want dat klonk gezond. Onze eigen healthy reveal party. Want ook al zijn onze kinderen allang gezond en wel geboren, dat kun je ook een paar maanden na dato nog prima vieren.

