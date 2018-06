Combineer muziek en seks: hete nummertjes voor in de slaapkamer

Uit onderzoek blijkt dat muziek dezelfde geluksstof aanmaakt als drugs en seks. Dubbele pret dus als je muziek en seks combineert. Dit zijn dé tracks om het op te doen.

1. Sex on fire – Kings Of Leon

Zin in een potje vurige seks? Gooi deze tune in je playlist en gegarandeerd dat je een wilde vrijpartij beleeft. Vergeet niet helemaal los te gaan bij het refrein: Youuu, your sex is on fiiiireeee.

2. You can leave your hat on – Joe Cocker

Wil je je partner de avond van zijn of haar leven bezorgen? Niks is sexyer dan wanneer je jezelf op plagende wijze uitkleedt tot je alleen nog je hat op hebt. Wedden dat je partner je de kleren van het lijf wil scheuren? O, die waren natuurlijk al uit…

3. One dance – Drake

Op deze afrobeat heb je zo het perfecte bef- of pijpritme te pakken. Beweeg je hoofd (en tong) op de beat en ga op in de muziek én elkaar.

4. Your body is a wonderland – John Mayer

Meer in een romantische sfeer? Zet dit lievige, rustige nummer op en verken elkaars lichaam. Zet hem op repeat zodat je alle tijd hebt om elkaar te verwennen.

5. Fuck you all the time – Jeremih

De lyrics van dit zwoele soulnummer liegen er niet om. Met teksten als ‘Pu-pu-pussy for breakfast, that’s how I start my day’ breng je je lief ‘s ochtends meteen in de stemming.

6. Sexual healing – Marvin Gaye

Deze klassieker kan natuurlijk niet ontbreken op je seks tracklist. De geilheid spat van elk woord af. Krijg je geen genoeg van Marvin Gaye? Let’s get it on is ook al zo lekker.

7. Sex – Cheat Codes x Kris Kross

‘Let’s talk about sex, baby’ luidt de eerste zin van het refrein. De ideale manier om duidelijk te maken dat je wel van een beetje dirty talk houdt voor of tijdens de seks.

8. Birthday sex – Jeremih

Ben je jarig? Dan is verjaardagsseks het allerleukste cadeau, maar dan wel graag met dit nummer op de achtergrond.

