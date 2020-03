Elisabeth Deumer heeft corona: ‘Mijn zoontje vroeg: ‘Gaat mama dood?’’

Net zoals zo veel Nederlanders deed Elisabeth Deumer (39) lacherig over het coronavirus. Ze vierde carnaval zonder zorgen en ging naar een dancefeest. Niets aan de hand. Totdat zij en haar vriend Michel opeens doodziek werden.

‘Toen de eerste berichten over het coronavirus in China in het nieuws verschenen, reageerde ik vanuit mijn Hollandse nuchterheid. Het is net als de griep, je ziekt het uit en dan ga je weer door. Ik ben gaan carnavallen met vriendinnen in Twente, want in Oldenzaal vieren ze dat ook. Corona speelde toen wel al een beetje op de achtergrond, maar het was vooral in het nieuws omdat mensen beledigd waren dat er carnavalsliedjes over werden gemaakt. We hebben er een beetje over geginnegapt, angst dat wij in Nederland ook ziek zouden kunnen worden, had ik totaal niet. Ik dacht dat het, net zoals bij SARS of de Mexicaanse griep, een ver-van-mijn-bedshow was.

De week erna zijn we naar het dancefeestje Defected in Amsterdam geweest, waar een paar duizend man rondliep. Nu denk je: hoe dan? Maar toen was er nog maar één besmetting in Nederland en vonden we dat het gewoon moest kunnen. Ergens in mijn achterhoofd zat wel een stemmetje dat vroeg: ‘Is het wel slim om zo’n grote menigte op te zoeken?’ Maar dat heb ik weggestopt, want ik wilde het feest er niet door laten bederven. Bovendien zouden we geen gekke dingen doen. En dus hebben we een superleuke nacht gehad. We zijn zelfs nog doorgegaan naar een ander feestje in Amsterdam, ook weer met heel veel mensen.’

Niet zeuren

‘Die maandag, 2 maart, kregen Michel en ik de sleutel van ons nieuwe huis. We hadden een planning gemaakt om de hele maand maart te gaan klussen na ons werk. Dat hebben we een klein weekje volgehouden, want op zaterdag voelden we ons niet lekker en niet fit. Op karakter zijn we toch doorgegaan: paracetamolletje erin en niet zeuren. Maar op zondag verergerde het. Voor de zekerheid gaven we de vrienden die naar ons huis kwamen kijken geen knuffel en hielden we afstand. Bij mij begonnen de klachten met een flinke verkoudheid, maar omdat ik vaak verkouden ben door de omslag van het weer, ging ik er niet van uit dat het corona zou zijn. Ze zeiden toen ook steeds dat je je geen zorgen hoefde te maken als je niet in China of Italië was geweest. Dat waren wij allebei niet, dus het leek ons onwaarschijnlijk dat we waren besmet.

Op maandag voelde ik me alweer een stuk beter. Zie je wel, toch die verkoudheid, dacht ik. Ik moest een coaching-training geven en omdat ik die dag geen klachten had, besloten mijn opdrachtgever en ik dat ik gewoon kon werken. Wel spraken we af dat ik gepaste afstand zou houden en geen handen zou schudden om eventuele besmetting te voorkomen.

Dinsdagavond na de trainingen was ik ontzettend moe en begon ik te denken dat het toch iets meer was dan een gewone verkoudheid. Omdat net de nieuwe richtlijnen van de regering waren ingegaan, ben ik de rest van de week thuis gaan werken. Mijn vriend Michel lag op woensdag op de bank te rillen van de koorts. Op vrijdag zouden mijn zoon en dochter en de dochter van mijn vriend naar onze ex-partners gaan en hebben we de huisarts gebeld, maar die zei: ‘Als ze geen klachten hebben, kunnen ze ook niemand besmetten.’ En toen op vrijdag, aan het einde van de dag, werd Michel opeens heel erg ziek. We lagen in bed en zeiden nog: ‘Het is dus toch een griepje,’ toen hij ineens – bam – helemaal grijs wegtrok.

Hij was enorm benauwd en lag alleen maar te kreunen. Hoesten ging niet meer, want dan moest hij bijna overgeven. Eerder die week had de dokter gezegd dat hij zijn Ventolin-inhalator tegen de benauwdheid moest gebruiken, omdat hij licht astmatisch is, maar dat hielp niet meer. Michel zei dat hij zich nog nooit zo ziek had gevoeld. Toen sloeg bij mij de angst toe. Het ene moment liep ik het nog te bagatelliseren en het andere moment zag ik hem al op zijn buik aan de beademing liggen in het ziekenhuis. In de media verschenen steeds meer angstaanjagende berichten en ik begon mezelf gek te maken: hij zal toch niet…’