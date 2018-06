Courtney Barnett: ‘Ik vind het moeilijk om mezelf te uiten en door muziek gaat dit stukken beter’

De Australische indierock-zangeres Courtney Barnett komt met haar tweede album: Tell me how you really feel.

Wat inspireerde jou bij dit album?

‘Mijn persoonlijke leven. Ik vind het moeilijk om mezelf te uiten en door muziek gaat dit stukken beter. In Need a little time gaat het over liefde en vriendschap. Soms willen mensen meer van me in een relatie dan ik op dat moment kan geven en heb ik even rust nodig. Ook maak ik me zorgen over onze – digitale – veiligheid. Mensen kunnen hele nare dingen over je zeggen en ik vind het eng dat je niet weet wie de afzender is. Die angst hoor je terug in Nameless, faceless.’

Je werkt samen met je vriendin Jen Cloher. Hoe gaat dat?

‘Goed! We runnen vanuit huis het platenlabel Milk! Records, waarbij we verschillende Australische artiesten onder onze hoede hebben. Wel is het lastig om werk en privé gescheiden te houden. Het blijft een constante work circle. Gelukkig gaan we af en toe kamperen om echt even van alles weg te zijn.’

Je bent een boegbeeld voor lesbische vrouwen. Hoe is dit zo gekomen?

‘Het begon als een protest. Jen en ik noemden elkaar expres ‘my wife’, omdat we niet konden trouwen. Ik heb lang gestreden voor een legaal homohuwelijk. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen dezelfde rechten heeft. Toen ik hoorde dat we mochten stemmen voor de invoering van het homohuwelijk, sprong ik een gat in de lucht. Dat we eindelijk onze mening konden laten horen, voelde als een kleine stap om een grote gemeenschap te steunen.’

Zijn jullie nu ook van plan te trouwen?

‘Zeker weten! Ik ben blij dat het nu gewoon in ons eigen land kan. Wel moet de tijd rijp zijn. Mijn album is net uit en ik ga touren door Europa en de Verenigde Staten. Daar ga ik eerst vol voor, maar daarna ga ik me storten op onze trouwplannen!’

