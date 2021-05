Het is tijd voor Plan B(eter iets dan niet): cyberseks

Nu onze fysieke contacten al ruim een jaar beperkt zijn, zijn we creatief geworden in het bevredigen van onze behoefte aan seks. Maar of cyberseks the real thing kan vervangen?

Naomi (32) twijfelt: ‘Ik geef toe dat ik best spannende dingen heb meegemaakt. Het seksfeestje waar ik onlangs aan deelnam, was behoorlijk sexy, al was het een beetje ‘veel’ om in me op te nemen: paarse bodystocking die me indringend aankeek, zwart kanten masker dat druk in de weer was met een wel erg realistische dildo… de harde muziek en de mannen die met zichzelf aan de slag gingen toen ik mijn zijden kimono liet vallen en begon te dansen, ondertussen steeds meer uittrekkend totdat ik volledig naakt was.

Iedereen, of ze nu gekleed waren in leer, kant of latex, leek me te willen. Het voelde bijna alsof ik mijn hand maar hoefde uit te steken en ik ze kon aanraken. Maar dat was niet zo. Want in werkelijkheid was ik alleen in mijn slaapkamer. Dansend voor de webcam.’

Dorre vlakte

Van alle dingen die in het afgelopen jaar zijn gebeurd, is het feit dat casual seks sterk werd afgeraden en zelfs tegen de richtlijnen was, wel een van de meest ingrijpende. We moesten (en moeten) zo veel mogelijk thuis blijven en fysieke sociale contacten met mensen buiten ons eigen huishouden zo veel mogelijk beperken.

Zelfs toen de lockdown tijdelijk werd opgeheven, werd ons nog sterk aangeraden om sociale afstand te blijven houden. Wanneer je een vaste (seks)partner hebt, is dat misschien nog te doen, maar voor de singles onder ons leek de toekomst zich uit te strekken als een eindeloze, dorre, droge vlakte.

Ruim een kwart van de Nederlanders tussen de 25 en 45 jaar is single, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In deze periode van zelfisolatie leven zij ook echt alleen. Dit kan leiden tot mentale klachten zoals angst en depressie, zeggen psychologen van Tilburg University.

Behoeftes negeren

Na een vragenrondje op social media over dit onderwerp, werd ik overspoeld met messenger-berichtjes en twitter-DM’s waarin mensen me vertelden hoe oneerlijk het voelde dat ze een van hun meest fundamentele behoeften moesten negeren. Ook meldden zich een behoorlijk aantal mensen wier libido een flatline had bereikt naarmate de stress en onzekerheid rondom het verloop van de lockdown groeide.

Aan de andere kant was ik verrast door de enorme inventiviteit en flexibiliteit waarover mensen beschikken en de manieren waarop ze seks alsnog in hun aan huis gebonden levens probeerden te integreren. Sommigen ontdekten zelfs heel nieuwe dingen over zichzelf in de vorm van fetisjen of durfden eindelijk lang gekoesterde fantasieën tot uiting te laten komen…

Online orgie

‘Toen ik inlogde op een online orgie, was ik bloednerveus,’ vertelt Roos (29). ‘Ik heb me niet altijd even zeker gevoeld over mijn lijf, maar toen ik naar de ruim vijftig kleine vierkantjes met half of geheel naakte lichamen in de chatroom voor me keek, viel dat helemaal weg. Ik heb het idee van een orgie altijd geil gevonden, maar het was iets waar ik alleen maar over durfde te fantaseren. De drempel om er echt aan deel te nemen, was te hoog. Maar nu vielen al mijn remmingen weg. Ik denk omdat ik wist dat ik mijn laptop kon dichtklappen wanneer ik wilde. Daardoor durfde ik het ineens wel.’

Online ‘seksevenementen’, zoals die van Killing Kittens, bieden de gelegenheid om virtuele seks te hebben met mensen van over de hele wereld. Pornceptual zorgt voor een queer en kunstzinnig sausje over je onlinesekservaring, en verder zijn er legio Facebookgroepen te vinden waar je contacten kunt leggen voor je portie erotische social distancing.

Een nieuwe virtuele datingsite genaamd Cybersex Dating verwierf dertigduizend leden binnen twee weken en diverse datingapps zagen gebruikers steeds vaker in hun profiel aangeven dat ze openstonden voor sexting en ‘schermseks.’

Volgens het Amerikaanse Kinsey Institute, dat al meer dan zeventig jaar wetenschappelijk onderzoek doet naar thema’s als seksualiteit, gender en voortplanting, heeft een op de vijf zijn seksuele gewoonten aangepast sinds de start van de pandemie. Dat uit zich vooral in de vorm van een enorme toename in sexting en het sturen van naaktfoto’s, het kijken naar porno en het deelnemen aan cyberseks.

Ook de verkoop van seksspeeltjes steeg tot ongekende hoogten: binnen 72 uur nadat de lockdown werd afgekondigd, werden er maar liefst 150% meer sextoys verkocht dan in dezelfde periode in 2019.

Handige tips voor het deelnemen aan cyberseks

Niet iedereen is te vertrouwen. Op internet ben je soms in korte tijd heel intiem met elkaar. Je kunt al snel het gevoel krijgen dat je iemand vertrouwt en dat jullie met ‘z’n tweeën zijn’, terwijl in feite het hele internet kan meekijken. Je weet ook nooit zeker wat de bedoelingen van iemand zijn.

Houd er rekening mee dat beelden en teksten die je uitwisselt, makkelijk door andere mensen bekeken kunnen worden. Denk dus na over welke gegevens je deelt en gebruik bijvoorbeeld een nickname en/of zorg ervoor dat je niet herkenbaar in beeld komt.

Cyberseks kan verslavend werken. Heb je het gevoel dat je niet meer zonder kan? Dan ben je misschien verslaafd en dat kan vervelende gevolgen hebben voor je sociale contacten. Op gezondheid.be kun je een Cyberseks verslavingstest invullen. Voor hulp bij een seksverslaving kun je terecht bij mindkorrelatie.nl of lees ‘Seksverslaving. Begrijpen en veranderen’ van Gertjan van Zessen.

Ongemerkt kan cyberseks veel geld kosten. Let daarom goed op de voorwaarden van sites waarvoor je moet betalen.

