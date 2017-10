Cynthia Schultz meets Barbara den Bak: Hoe doet zij het?

Wat is boutique fitness precies?

‘In een kleine ruimte aan één type work­out doen. Of dit nu boksen, yoga of pilates is. Je hebt als studio één expertise. In ons geval high intensity­trainingen waarbij je in 45 minuten het maximale uit je work­outs haalt. Speciaal gericht op millennials die een drukke baan en sociaal leven hebben, en minimaal tijd willen spenderen aan sport. Bij ons geen langlopende contracten, de focus ligt op losse lessen of rittenkaarten. Alles om zo flexibel mogelijk te zijn. De persoonlijke aandacht is groot. Boutique fitness is het antwoord op de grote lowbudget­sport­ scholen met langlopende contracten en ontelbare leden en waar vaak de persoonlijke aandacht en beleving ontbreekt.’