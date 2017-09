Cynthia Schultz meets Kelly Sue: Hoe doet zij het?

Fashion designer Kelly Sue heeft twee modecollecties ontworpen, speciaal voor vrouwen in rolstoel. Een van de hoogtepunten: haar show voor Amsterdam Fashion Week. Inmiddels heeft ze stichting SUE’s Warriors opgezet waarmee ze meer awareness wil creëren.

Waar komt jouw passie voor mode vandaan?

‘Ik was er onbewust eigenlijk altijd al mee bezig. Mijn liefde ligt vooral bij styling, het spelen met kleuren en composities. Het is zo bijzonder om te zien wat mode kan doen voor je figuur en uitstraling. De kleding die je draagt, is onderdeel van je identiteit.’

Je maakt speciale collecties voor vrouwen in een rolstoel. Hoe kwam je op dat idee?

‘Drie jaar geleden werd in mijn examenjaar van de modeopleiding het project Fashion On Wheels gestart, samen met Stichting Zonnebloem. Daardoor leerde ik dat er weinig leuke aangepaste mode is voor deze doelgroep. Er zijn nauwelijks hippe items met de perfecte zitvorm. Ik won met mijn collectie, dat was voor mij het startpunt om ermee verder te gaan. Na drie jaar aan onderzoeken, veel gesprekken met de doelgroep en twee modecollecties – waarmee ik op de Fashion Week heb gestaan – ben ik nu SUE’s Warriors gestart.

Samen met een aantal rolmodellen uit de doelgroep zet ik me in om awareness te creëren bij bestaande modemerken, zodat zij zich hopelijk met hun toekomstige collecties ook op deze doelgroep gaan richten. Bij mijn show werden bij de eerste mensen de ogen geopend. Zij weten nu ook: deze doelgroep is niet anders, heeft dezelfde behoefte als het om mode gaat.’

Waarom moest SUE’s Warriors er komen?

‘Ik kreeg door mijn collecties veel feedback van meiden in rolstoel. Hun belangrijkste commentaar was dat ze juist níet in een hokje geplaatst wilden worden. Dat gebruikte ik als inspiratie voor mijn tweede collectie. Ik maakte een mix voor rollers en voor vrouwen die kunnen lopen, maar uiteindelijk gaat de aandacht die SUE krijgt toch naar de rolstoelgebruikers. Dat is dus precies waar die doelgroep vanaf wil. Met SUE’s Warriors proberen we verandering te brengen in die beeldvorming. Deze doelgroep wil ook gewoon kunnen shoppen bij mainstream merken als H&M en Zara. Het is dus belangrijk dat er een verandering komt vanuit de markt. Niet alleen wat betreft de labels, maar ook in het beeld dat wordt geschetst door modemagazines. Ik hoop de komende drie jaar met verschillende modehuizen en grote ketens campagnes op te kunnen zetten. Het zou geweldig zijn als meerdere merken deze doelgroep meenemen in hun vaste collectie.’

Hoe hoop je dit te bereiken?

‘De stichting wordt eind oktober officieel gelanceerd. Dan maken we ook bekend met welke designer we samenwerken. Zij is van plan een aantal van onze ‘warriors’ als model toe te voegen aan haar campagne. Heel cool. Ik krijg veel mooie en bijzondere reacties die me elke keer weer kippenvel bezorgen. Van vrouwen die depressief en eenzaam waren, maar door de verhalen van onze ‘warriors’ de inspiratie en motivatie krijgen om toch weer iets te maken van hun leven. Er ontstaat echt een community. Zo mooi.’

Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er op dit moment uit?

‘Ik ben zo’n zestig uur bezig met de stichting. Alles om ervoor te zorgen dat de kick-off een succes wordt. Van locaties bezichtigen tot pers uitnodigen en van fotoshoots plannen tot SUE’s Warriors merchandise regelen. Er komt nog niet veel binnen, maar door bijbaantjes en extra klussen lukt het me om net genoeg te verdienen. Ik heb met verschillende pitch events meegedaan en fondsen aangevraagd. Helaas nog zonder succes, maar ik heb een doel voor ogen en kan het niet loslaten voor het me is gelukt.’

Wat wil je andere ambitieuze vrouwen meegeven?

‘Blijf altijd openstaan voor feedback en sta zo flexibel mogelijk in je plannen. Maak een businessplan en wees niet bang om dat geregeld te veranderen. Zelf gooide ik mijn businessplan elke twee maanden om. Luisteren naar je markt is daarbij van onschatbare waarde. Betrek er dus zo veel mogelijk mensen uit je doelgroep bij. Dat vind ik sowieso het mooiste van mijn werk: we zetten samen onze schouders eronder en werken naar een doel toe. Ik heb nog altijd te maken met tegenslagen, maar daar kun je lessen uit halen. Vul je rugtas en kom sterker terug. Op een houtje bijten, hoort er in het begin gewoon bij. Daar word je juist creatief van. En als het uiteindelijk lukt, waardeer je het nog meer.’