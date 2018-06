Darcie (28) woont in Ericeira: ‘Mijn vrije dag begint met een surfsessie bij zonsopkomst’

Voor Darcie Paardekooper (28) is de beste plek onder de zon Ericeira, een kustplaats ten noordwesten van Lissabon. Niet alleen liggen haar roots daar, ook is ze sinds vorig jaar de trotse eigenaar van een guesthouse.

Wat is er zo cool aan Ericeira?

‘Ericeira is een traditioneel vissersdorp, op een half uur rijden van Lissabon, dat de laatste jaren steeds populairder is geworden onder surfers van over de hele wereld. Sinds 2011 is het officieel een World Surfing Reserve, het enige surfreservaat in Europa. De combinatie van traditie, cultuur en goede golven zorgt voor een fijne sfeer en dat trekt leuke, sportieve mensen aan.’

Wat is typerend voor het dorp?

‘In de lente en de zomer zijn er veel foodfestivals. Daarbij moet je je niet iets hips voorstellen zoals in Nederland; het draait puur om het eten. Bij het soepfestival staan er bijvoorbeeld vijftig omaatjes in een hal met tl-verlichting met verschillende soorten soep. Voor zes euro wordt die onbeperkt opgediend in de traditionele kom die je krijgt. En zo is er voor elk typisch Portugees gerecht een festival: zee-egels, octopus, krab…’

Wat bewonder je aan de Portugese levensstijl?

‘Portugezen genieten van de simpele dingen in het leven. Er is veel tijd om te genieten van het lekkere eten, de goede wijnen, familie en het zonnetje. Het hoeft allemaal niet zo gehaast en gepland.’

Waarom wilde je emigreren?

‘Mijn moeder komt uit deze omgeving, dus ik ging hier al mijn hele leven op vakantie. Mijn vriend Jasper en ik wilden graag naar het buitenland om iets op te zetten in het surftoerisme. Ergens waar goede golven zijn. Portugal was een logische plek voor ons, ook omdat het nog goed betaalbaar is.’

Hoe ziet jouw ideale dag eruit?

‘Mijn ideale vrije dag begint met een surfsessie met perfecte golven bij zonsopkomst, en alleen maar vrienden in het water. Daarna een lekker ontbijt in de zon, een wandeling over de kliffen en misschien nog een surfsessie. ’s Avonds een barbecue met vrienden.’

Nachtbrakers

Boardriders ‘Hier vind je een grote surfwinkel, bar, terras met uitzicht op zee en een groot skatepark. Op vrijdagmiddag zijn er vaak muziekoptredens.’

‘Hier vind je een grote surfwinkel, bar, terras met uitzicht op zee en een groot skatepark. Op vrijdagmiddag zijn er vaak muziekoptredens.’ Adega Bar 1987 ‘Een echte kroeg met een traditioneel Portugees interieur gemixt met gekke artistieke objecten. Hier komt een dynamische mix van locals, expats en toeristen.’

‘Een echte kroeg met een traditioneel Portugees interieur gemixt met gekke artistieke objecten. Hier komt een dynamische mix van locals, expats en toeristen.’ Ouriço ‘Een van de oudste discotheken van Portugal en een begrip in Ericeira. Na de Adega ga je naar Ouriço als je nog de hele nacht wilt dansen. Je ziet er mensen van alle leeftijden, van achttien tot tachtig.’

Beeld: IStock