Alles op z’n tijd: daten zonder haast

In de VIVA podcast Over de liefde is dr. Kaouthar Darmoni er bijzonder stellig over: op de eerste drie dates geen seks. Slow daten dus. Is dat de heilige graal voor wie op zoek is naar relatiemateriaal?

Met weemoed denk ik terug aan de tijd dat de uitgaansgelegenheden afgeladen waren; hutjemutje in de club, flirten aan de bar, ter plekke nummers uitwisselen en na vijf(tien) rondjes tequila met iemand de koffer induiken – och, och, wat was dat fijn. Dat het dateleven drastisch is veranderd door de coronamaatregelen is niet aan twijfel onderhevig. Vrijgezellen zijn aangewezen op apps, moeten rekening houden met een anderhalvemeterregel en gingen door de avondklok maandenlang met de kippen op stok. Nee, liefde in lockdowntijden is zeker geen sinecure.

Minder seks

Singles hebben minder seks, meer soloseks en daten aanzienlijk minder, zo blijkt uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland met bijna zevenduizend respondenten. We hoppen minder van de ene naar de andere vlam. Van de vrijgezellen die wél seks hebben – een op de vijf– heeft het grootste deel dat met een vaste-losse-partner, oftewel een ‘seksbuddy’. Veel vrijgezellen zien volgens de onderzoekers af van seks: bij zestien- tot twintigjarigen ongeveer de helft en bij volwassenen een derde van de mannen en de helft van de vrouwen. Veertig procent zegt het ‘rustiger aan te doen’ met hun dates. Ze storten zich minder snel in een relatie en willen niet zomaar met iedereen hun tijd verdoen.Volgens psycholoog en relatietherapeut Esther Popelier heeft die ontwikkeling niet alléén te maken met de lockdown: ‘Er is een veranderende mindset gaande. Veel singles zijn door de lockdown tot nieuwe inzichten gekomen en weten beter wat ze nou eigenlijk willen in hun leven – en dus ook van hun toekomstige partner.’

Hardballing

Onderzoek van datingplatform Bumble noemt dat hardballing: mensen nemen hun dateleven een stuk serieuzer. Geen losse flodders meer, maar the real deal. Iets serieus. Een datetrend waarbij je niet bang bent om te zeggen wat je precies zoekt (zoals commitment en een langdurige relatie) en geen tijd verspilt als je dat niet terugkrijgt. Daarnaast concludeerde Bumble dat hun gebruikers een veel langere periode online blijven kletsen voor er een eerste date komt. Logisch, midden in een pandemie spreek je niet zomaar met iedereen af. ‘Bovendien,’ zegt Popelier, ‘zijn we minder bang om alleen te zijn. Voorheen heerste die angst veel meer. Inmiddels merken steeds meer singles dat ze het best naar hun zin kunnen hebben in hun eentje. Ze zien dat samenwonen nu ook niet altijd een pretje is. Voorheen werden mijn vrijgezelle cliënten, voornamelijk eind-twintigers en -dertigers, continu geconfronteerd met het standaardplaatje: vrienden met vaste relaties en soms ook kinderen. Ze voelden de druk om ook aan dit plaatje te voldoen, maar doordat ze daar nu minder vaak tegen aanlopen omdat iedereen toch thuis zit, zorgt dat voor minder druk.’

Elk nadeel heb z’n voordeel

Het opnieuw uitvinden van je identiteit, dat zou zomaar een bijvangst kunnen zijn van deze coronatijd. Er is meer ruimte voor rust en reflectie. Veel mensen ontdekken dat ze altijd aan het rennen waren. Door die zelfreflectie leer je: hoe reageer je op deze crisis? Check je continu je nieuwsfeed? Wat betekenen sociale contacten voor je? Vind je je werk nog wel zo leuk? Je partner? Je woonplek? Welke vrienden zitten in je kleine kring? Met wie heb je nog nauwelijks contact?

Popelier: ‘Een crisis roept veel gevoelens op, geef daar ruimte aan. Het is een kans tot zelfonderzoek. We keren meer naar binnen, dan ga je door shit heen. Je voelt angst, frustratie, verdriet, eenzaamheid. Die gevoelens geven op zichzelf alweer reden tot zelfonderzoek; je kunt je afvragen waar dat vandaan komt. Uiteindelijk, als je het antwoord ontdekt, leidt dat tot meer contact met jezelf, meer rust en meer tevredenheid met wie je bent.’ Ze vervolgt: ‘Het klopt dat corona eenzaamheid vergroot, maar het biedt juist ook de kans om je minder eenzaam te voelen: hoe meer oké je bent met jezelf, hoe minder bevestiging je van buitenaf nodig hebt, hoe minder eenzaam je je voelt. Daardoor gaan we uiteindelijk ook specifieker daten. We gaan op zoek naar iemand die echt bij ons past, die ons leven verrijkt en iets toevoegt, in plaats van naar iemand die onze ‘tekortkomingen aanvult’.’

Ik, als vrijgezelle mid-twintiger, kan me vinden in de theorie van Popelier. Door het continue alleen-zijn ben ik meer oké geworden met mezelf en heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Ik ben redelijk actief aan het daten, maar niet meer op zoek naar bevestiging. Als er geen match is, is die er gewoon niet. Dat vat ik minder persoonlijk op dan eerst.

