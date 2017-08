De Badjas: ‘Ze speelt met me. En ik vind het heerlijk’

Die ochtend was ik in alle vroegte op de scooter gestapt. De zon was nog niet eens op. Het ochtendrood had zich al wel verspreid over het eiland en werd weerkaatst in de kleine dauwdruppels langs de route. Een prachtige route. Slingerend door het glooiende landschap en langs de azuurblauwe kustlijn. Ruim drie uur was ik onderweg geweest naar haar. Terwijl we de drukte van het vliegveld en de stad achter ons laten, klemt ze haar armen stevig om me heen. Ze is heerlijk aanhankelijk. En ik, ik ben trots dat ik haar ‘mijn’ eiland mag laten zien.

Na ruim een uur rijden, stop ik in één van de vele kustplaatsjes. Bij een klein winkeltje halen we verse broodjes, beleg en wat te drinken. Daarna rij ik richting het strand. Daar laat ik de grote parkeerplaats waar enkele auto’s en campers stonden links liggen en volg het asfalt dat na enkele meters schokkend overgaat in een grindpad. Ik manoeuvreer de scooter behendig over de stenen en om de kuilen. Als ik het gevoel heb dat we ver genoeg zijn voor een beetje privacy, laat ik de scooter langzaam uitrollen en parkeer ’m onder de schaduw van de typische parasoldennen.

We pakken onze spullen en lopen over een houten pad tussen de bomen naar het strand. Op blote voeten en met schoenen in onze handen wandelen we richting iets wat lijkt op een oude boot die halverwege in het zand ligt. In de verte zit een familie met drie kinderen, maar verder is er niemand in de wijde omtrek. Ik neem plaats op de romp van het wrak.

En terwijl ik onze brunch voorbereid, trekt zij haar veel te warme kleren uit. In haar lingerie staat ze voor me, gewillig en verleidelijk. Ze speelt met me. En ik vind het heerlijk. Dan draait ze zich om en rent zonder om te kijken en zonder aarzeling de zee in. De zon schittert op haar natte lichaam als ze terug loopt in mijn richting.

Dit had ik gemist de afgelopen weken. De verleidingsdans. Het spel. Het verlangen. Het moment dat de warmte van een prachtig lichaam het mijne raakt. De lunch valt in het zand, terwijl wij langzaam in elkaar kruipen. Ik probeer zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Ik heb een bloedhekel aan het zand. Ik vlei haar neer op een bedje van overhemd en pantalon. Terwijl de warme zon op mijn rug brand, glij ik in en uit haar. We laten ons volledig gaan. Het is fantastisch.

Terwijl zij nog rustig nageniet, probeer ik als een neuroot zorgvuldig elk zandkorreltje uit mijn kleding te kloppen. Het blijkt tevergeefs. Om de zoveel kilometer sta ik rechtop op de treeplank van de scooter heen en weer te wiebelen. Zij lacht er kostelijk om, de stemming is goed. Laten we het er maar op houden dat mijn ballen jeuken van geluk.

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt.

