De Badjas: ‘Hadden ze samen potentiële zaadspuiters geliked op Tinder?’

Het was ruim een halfjaar geleden en ik was haar eigenlijk al vergeten. Maar ze verscheen in mijn tijdlijn, dus ik scrolde door haar profiel. Ik had een leuke tijd met haar gehad. De seks was goed en haar show was uniek. Dominant en dwingend in het begin en lief en gewillig op het einde. Daarnaast was ze ook iemand met wie ik kon praten. Het meest voorkomende onderwerp was haar onlangs verbroken relatie. Niet dat ze het continu over haar ex had, maar meer in filosofische zin over het hebben en verbreken van relaties. Het was een mooie uitwisseling van gezamenlijke behoeften.

Al scrollend zag ik dat ze terug was bij haar ex. Dat verbaasde me niets. De laatste keer dat ik haar zag, was ze vrij terughoudend en vertelde ze inderdaad dat ze hem weer was tegengekomen. Het was een ongemakkelijke avond en daarna heb ik nooit meer iets van haar vernomen. Op een volgende foto zag ik haar zwanger en trots op de foto staan. In mijn hoofd begonnen de puzzelstukjes in elkaar te vallen. Flarden van onze nachtelijke gesprekken kwamen bovendrijven. ‘We wilden allebei heel graag kinderen, maar het lukte niet.’ En: ‘Soms moet je in een relatie offers brengen om samen verder te komen.’ Nog een foto, nu met haar ex ernaast. Ik werd langzaam gek. Het zou toch niet?

Nooit heeft ze het zaad eruit getrokken of gezogen. Ik kwam altijd alleen maar in haar klaar. Dat wilde ze. Ja, we gebruikten wel altijd een condoom, daar stond ze op. Maar het waren altijd haar condooms. Nooit degene die ik had meegenomen. Zelfs al lagen ze binnen handbereik, dan nog liep ze liever naar de lade van het dressoir in haar woonkamer. Je hoort weleens van die bizarre verhalen. Maar dat was altijd de vriend van een neef van de buurvrouw. Mij zou dat toch nooit gebeuren? Maar ondertussen had mijn achterdochtige hoofd alles tot een plausibel verhaal gemaakt.

Waarschijnlijk had die trut samen met die klootzak op de bank met een glas wijn en een stuk kaas potentiële zaadspuiters geliked op Tinder. Deze werden stuk voor stuk op voor mij onbekende criteria gescreend. Vervolgens gebruikte ze alleen de condooms die ze samen hadden bewerkt. En zodra ze zwanger was. lieten ze de zaaddonoren, het waren er vast meer, voor wat ze waren.

Ruim twee maanden heb ik haar pagina in de gaten gehouden. Toen ik ze eindelijk op een foto zag stralen met een mooi lief baby’tje, was ik oprecht blij voor hen. En zelf was ik opgelucht. Het kon onmogelijk van mij zijn, dat zag je in één oogopslag. Sindsdien vraag ik me af waar mijn ziekelijke achterdocht en wantrouwen vandaan komt. Zorgt mijn leven van vluchtige contacten, oppervlakkige relaties en snelle scores voor deze belachelijke achterdochtige grootheidswaanzin?

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt.

Lees ook:

Maak kennis met De Badjas: ‘Op sexgebied is iedereen ervaringsdeskundige, alleen schrijf ik het op’

De Badjas: Het potentiële trio

De Badjas: Stil verlangen

De Badjas: Grote druk

De Badjas: Lentedroom

De Badjas: Geen zin

De Badjas: Kosten-batenanalyse

De Badjas: Studentenflat

De Badjas: Er kan nog meer bij

De Badjas: Een vriendendienst – deel 1

De Badjas: Een vriendendienst – deel 2

De Badjas: Gehaaide vrouw

De Badjas: Bitterballen

De Badjas: Verdiende loon

De Badjas: De onderbroek

De Badjas: De postbode

De Badjas: Samen koken

De Badjas: Vieze zomer

De Badjas: Gunnen

De Badjas: Een jeukend verlangen

De Badjas: ‘Ze speelt met me. En ik vind het heerlijk’