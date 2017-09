De Badjas: ‘Hij was die avond totaal niet geïnteresseerd in mij’

Vorige week vroeg ik de vrouw van wie ik hou om samen oud te worden met mij.

Deze week vroeg ik haar om – als afsluiter van mijn columns voor VIVA – haar versie van ons verhaal met jullie te delen. In de stijl van De Badjas: rauw en zonder filter…

In al zijn puurheid staat hij voor me. Naakt, kwetsbaar en uiteraard met een verleidelijke blik. Dit is wie hij werkelijk is. De eerste keer dat hij voor me stond, had hij een raar mutsje op z’n hoofd. Hij was die avond totaal niet geïnteresseerd in mij, zei niet eens echt gedag en was weg voordat ik mijn drankje op had. Samen met twee typisch Noord-Hollandse jongens hing hij aan de bar in het Volkshotel. Hij was allesbehalve Hollands. De donkere blik, zijn gitzwarte haar en de littekens in zijn gezicht gaven hem een rauw uiterlijk. Hij leek vooral zo bijzonder omdat hij niet in die omgeving paste. Ik kreeg een beter beeld van hem toen ik hem via gezamenlijke vrienden af en toe tegenkwam. Het viel me meteen op dat zijn praatjes snel en glad waren en dat hij continu zijn best deed om leuk gevonden te worden. Al snel was ik ook op de hoogte van zijn losbandige seksleven. De flamboyante sukkel schepte er maar wat graag over op.

Enkele weken later, toen we niet geheel per toeval in een gezamenlijke app-groep waren beland, bleek dat we dezelfde humor hadden: cynisch, hard, vilein en ad rem. We hebben bijna een jaar in die appgroep gechat en zo af en toe kwamen we elkaar in de stad tegen. Dat waren de momenten waarop we aan elkaar opbiechtten dat we soms kneiterhard hadden gelachen om elkaar. Langzaam stelde ik mijn eerste indrukken bij. Ik begrijp nu ook wat al die vrouwen in hem zagen. En wat hij ze probeerde voor te schotelen. Met zijn charismatische verschijning voerde hij steeds dezelfde act op om zijn onzekerheid en innerlijke onrust te temperen. De aandacht, overwinning en de seks met weer een andere vrouw zorgden slechts voor tijdelijke bevrediging. Dus toen we na een avond stappen met z’n tweeën bij mij aan de keukentafel eindigden, wist ik donders goed wie ik voor me had. Nog steeds ben ik ervan overtuigd dat het die avond absoluut niet mijn bedoeling was om met hem in bed te belanden. Toch gebeurde het. De volgende dag wist ik ook zeker dat het bij die ene keer moest blijven. Maar het liep anders, en nu word ik elke dag naast hem wakker. Wat kan een mens zich vergissen.

Een eerste indruk zegt lang niet alles over iemand. Geduld is nodig om iemand echt te leren kennen, die tijd moet je elkaar gunnen. Bijna iedereen heeft een verleden met meerdere bedpartners. De meesten van ons zijn door schade en schande wijzer geworden. Jaloezie is onnodig, pure zelfkwelling en verspilde energie. Vertrouwen is essentieel. In jezelf, je partner en de toekomst. Dus ook ik heb besloten om mezelf dit keer te laten zien.

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt.

