De Badjas: ‘Ze is nat aan het worden. Ik voel en ik ruik het’

Het is soms moeilijk uit te leggen waarom de seks met de één beter en fijner is dan met de ander. Er zijn zoveel factoren die meespelen. Seks is voor mij goed als ik mezelf volledig kan laten gaan. Als ik merk dat ook zij zich niet inhoudt, en het tempo waarin we ons samen bevinden synchroon oploopt tot een hoogtepunt.

Toen ik dit onlangs in een gesprek benoemde tot een ‘Ome Willempie’ keken de meeste omstanders mij niet-begrijpend aan. Maar één van hen begon hard te lachen en ze schreeuwde bijna: ‘Ja! Een soort van oneindige ‘deze vuist op deze vuist’ dat eindigt in een orgasme!’ De rest keek nog steeds vol onbegrip. Wat ik op mijn beurt weer onbegrijpelijk vond. Hadden zij dit zelf dan nooit ervaren?

Ze ligt op haar zij. Haar beha heeft ze net naast het bed laten vallen. Haar slip is zwart. Ik lig naakt naast haar. Mijn ogen glijden over alle rondingen van haar lekkere lichaam. De toppen van mijn vingers voelen wat ik zie. Mijn rechterhand beweegt zich van haar tenen tot aan haar hals. Ik ben mezelf aan het opgeilen. Haar huid is zacht en haar billen zijn stevig. Met enige regelmaat glijdt mijn hand tussen haar dijen, over haar kruis. Onder haar slip voel ik haar volle schaamhaar. Mijn vingers glijden over haar schaamlippen. Ze worden een klein beetje vochtig. Ze is nat aan het worden. Ik voel en ik ruik het. De geur zorgt ervoor dat mijn lul langzaam volloopt met bloed.

Nu duwt ze mij op mijn rug. Het is haar beurt. Ze begint mij van onder tot boven te strelen. Mijn lul staat ongeduldig rechtop, vastbesloten ergens in te verdwijnen. Strelend en zacht kussend bereidt zij mijn lichaam en geest voor. De laatste weken hebben we continu onbegrensde seks gehad. Er lijkt wel geen einde aan te komen. Normaal gesproken raak ik na enkele weken verveeld. Het ‘been there, done that’-gevoel. Maar met haar is dat nog niet gebeurd. Samen overtreffen wij onszelf seksueel elke keer weer.

Ze begint mijn lul van onder tot boven met lange halen nat te likken. Ongeduldig stoot ik mijn bekken omhoog. Dan laat ze zich met een frustrerend laag tempo op mijn pik glijden. Ze begint te rijden. Zo geil hoe ze op me zit. De overgang van het ene standje naar het andere standje verloopt vloeiend. We zijn geestelijk en lichamelijk één. Net als ik denk dat het niet geiler kan, doet zij weer iets, een blik, een streling, een kreet, waardoor we in een volgende fase belanden.

Dit stimuleert mij weer tot een ander stootritme. Of ik knijp hard in haar ronde billen. Als zij dan weer gilt, duw ik haar op haar rug. Trek haar aan haar benen naar me toe terwijl ik haar vul met mijn harde lul. Alles wat we doen windt ons op. Deze opbouw van kleine handelingen brengt ons wederom tot een gezamenlijk hoogtepunt. Wat is seks met haar toch heerlijk!

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt.

