Yarisa Jansen (24) kwam vier jaar geleden stage lopen in Barcelona en is er nooit meer weggegaan. Ze woont in Ciutat Vella, Catalaans voor ‘oude stad’. Een gebied dat is verdeeld in vier toffe wijken bomvol hotspots.

Tekst Eva Dusch | Beeld iStock

Waarom ben je in Barcelona gaan wonen?

‘Ik kwam er voor mijn eindstage van de hotelschool en ben nooit meer weggegaan. Het was mijn eerste keer in Barcelona en ik was meteen verkocht. Het is een kosmopolitische stad waar elke dag iets te beleven is, op welk tijdstip dan ook. De levensstijl hier is heel anders dan dat ik gewend was in Den Haag. Iedereen is heel open, er is altijd ruimte voor spontane plannen en er heerst geen negen-tot-vijfmentaliteit. Het motto: ‘Leef met de dag en geniet van elk moment’. Mijn favoriete stadsdeel is Ciutat Vella. Het is het oudste gedeelte van de stad dat is onderverdeeld in vier wijken: El Raval, El Born, Barri Gòtic en La Barceloneta. Buurten waar het altijd bruist van de energie.’

Wat doe je nu?

‘Na mijn stage bij het W hotel ben ik daar blijven werken tot september 2018. Nu werk ik als hostess en performer in restaurant Cabaret van het Barcelona Edition hotel. Hier sta ik niet bekend als Yarisa, maar als Scarlett. Het is een restaurant waar je naast een zesgangenmenu ook wordt getrakteerd op shows. Het is de perfecte plek voor een avond uit. Na afloop van de show wordt er plaatsgemaakt voor een dj, zodat er ook gedanst kan worden.’

Waar ben je te vinden op je vrije dag?

‘Dan ga ik de stad verkennen. Ook al woon ik hier al vier jaar, elke dag is er wel wat nieuws te doen of te beleven. Ik woon in La Barceloneta, op nog geen vijf minuten van het strand. Ik probeer er elk zonnestraaltje op te vangen. Als het niet warm genoeg is voor het strand ben ik – net als bijna alle locals – te vinden in El Born, in het Parc de la Ciutadella. Op deze plek kijk je je ogen uit, want om je heen gebeurt er van alles. Mensen zijn aan het picknicken, overal zijn er yogaklasjes en livemuziek. En tussen de bomen leven koorddansers, acrobaten en dansers zich uit.’

Yarisa’s beste tips:

Hapjes scoren bij Mercat de la Boqueria

‘Van fruitsapjes en chocolade tot verse vis en tapas: bij deze grootste versmarkt van Spanje kun je wat heerlijk eten betreft alles vinden. Het is één grote zee aan kleuren en voedselsoorten. La Boqueria ligt aan de Rambla de Sant Joseph, midden in Ciutat Vella.’

Relaxen in romantische sferen bij 1881 Per Segardi

‘Geniet van het uitzicht in de oude haven van Port Vell tijdens zonsondergang. Elke avond vind je hier een andere dj die de beste loungemuziek draait. Zin in wat romantiek tijdens je weekendje weg? Hier moet je zijn.’

Kunst bekijken in Museu Picasso

‘Uiteraard mag in Barcelona een museumbezoek niet ontbreken. Op donderdag kun je hier vanaf 18 uur gratis naar binnen. Het is een van de mooiste musea in Barcelona – niet alleen vanwege de kunst, ook het gebouw zelf is prachtig.’

Shop till you drop op de Portal de L’Angel

‘Op zoek naar een outfit voor een avond uit? Dit is de shoppingstraat waar je moet zijn, met winkels als Zara, H&M, Bershka, Benetton, Pull & Bear, Happy Socks, Parfois en nog veel meer.’

Meer tips van Yarisa? Check VIVA 24! De editie ligt nu in de winkel of kan je hieronder online bestellen.