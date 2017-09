De beste tips voor in Rome

Federica Bybel (30), geboren in Midden-Italië, vertrok tien jaar geleden naar de hoofdstad voor haar droombaan: freelance manager kunst en cultuur. In VIVA deelt ze haar favoriete plekken in Rome.

Wat maakt Rome zo bijzonder?

‘Al is de stad heel historisch, het bruist er van de moderne tentjes en hippe kroegen. Romeinse thermen worden gebruikt als concertlocaties en archeologische parken worden in de zomer omgetoverd tot hang-outs. Het moderne en historische is met elkaar verweven, dat maakt Rome in mijn ogen uniek.’

Wat is typisch Rome?

‘Het is één groot openluchtmuseum. Elk straatje, gebouw of plein herbergt een geheim met grote historische, artistieke en culturele waarde. Om nog maar te zwijgen over het heerlijke, traditionele eten dat je hier vindt: bucatini all’amatriciana, spaghetti alla carbonara, tonnarelli cacio e pepe, spaghetti alla gricia en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ook wijnliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Il Fauro, een restaurant in de wijk Parioli, heeft de beste wijnkaart.’In welke wijk woon je? ‘In Pigneto, dat bekendstaat om zijn mooie filmlocaties waar regisseurs als Rossellini en Pasolini graag neerstreken. De wijk bestaat uit een mix van historische gebouwen en gezellige pubs en restaurants. Hier wonen vooral veel universiteitsstudenten, freelance professionals en jonge gezinnen. Dat maakt de wijk perfect voor mij.’

Wat is the place to be?

‘Met stip op één: het centrum. Trastevere is dé plek met alle pubs en kroegen. Mocht je wat langer in Rome zijn, vergeet dan Pigneto, San Lorenzo en Quartiere Coppedè niet, voor de mooie historische gebouwen en plekken. Ook leuk: Terrazza del Gianicolo, een grote heuvel in Rome. Daarvandaan heb je een prachtig uitzicht over de hele stad.’

Wat doe jij het liefst in het weekend? ‘Zaterdag trap ik meestal af met een wandeling in het centrum. In de avond ga ik iets eten en drinken met vrienden. Rome biedt een breed scala aan musea, theaters, concerten, bioscopen en clubs waar ik graag kom in mijn vrije tijd.’

Buitenleven

Giardino degli aranci ‘Mijn favoriet. Deze zomerse sinaasappelboomgaard biedt een prachtig uitzicht op de stad.’

Musea

Palazzo delle Esposizioni ‘Van kunst, fotografie en film tot geschiedenis en wetenschap; Palazzo delle Esposizioni heeft alles voor mensen met een brede interesse.’ palazzoesposizioni.it

Etenswaardig

Cúcara Mácara ‘Een knusse Mexicaan in area Monte Sacro. Voor als je, ik kan het me niet voorstellen, maar toch, de Italiaanse keuken beu bent.’ cucaramacara.it

Feesten

Necci ‘Een populaire bar en restaurant in Rome. Wordt vaak bezocht door bekende artiesten, regisseurs en schrijvers.’ Necci1924.com

