De beste tips voor in Seattle volgens een local

Carly Lauck (30) reisde jarenlang de wereld over en verbleef korte periodes in Praag en Sydney. Nu woont ze alweer tweeënhalf jaar in Seattle, waar ze werkt voor de Universiteit van Washington. In VIVA deelt ze haar insiderstips.

Wat is er zo bijzonder aan Seattle?

‘Veel mensen beschrijven de stad als gentleman meets rock-’n-roll omdat Seattle niet in één woord valt te vangen. En dat is exact wat de stad zo leuk maakt. Je loopt van een creatieve, hippe wijk naar een oude historische omgeving en weer door naar een wijk die compleet in het teken staat van het zakenleven. Door al die verschillende buurten met elk een totaal andere sfeer heeft Seattle voor iedereen wel iets te bieden.’

Wat is typisch Seattle?

‘De stad staat bekend als eigenzinnig en een tikkeltje raar. We hebben hier een heleboel eigenaardige, random attracties, zoals een standbeeld van een reuzetrol en een vijftien meter lange kauwgommuur. Bizar, maar dit zorgt ervoor dat Seattle ontzettend interessant en intrigerend is. Het geeft de stad kleur.’

Wat is de place to be?

‘Eigenlijk gebeurt alles in het kleurrijke Capitol Hill. Hoewel de naam anders doet vermoeden, vind je hier geen politiek Capitool. Deze hippe wijk is het middelpunt van de muziek- en amusementsindustrie en het bruisende nachtleven. De muren zijn volgespoten met graffiti en je hopt met gemak van funky clubs en trendy bars naar cocktaillounges en muzieklocaties.’

In welke wijk woon je zelf?

‘In Wallingford. Deze klassieke buitenwijk ligt op een heuvel in het noorden van Seattle en grenst aan Lake Union. De wijk is niet te vergelijken met het drukke Capitol Hill, maar ook hier is altijd wel wat gezelligs te doen. Ik vind het heerlijk om in alle rust langs de vele winkeltjes te struinen en restaurants en bars uit te proberen.’

Wat doe je graag als je vrij bent?

‘Ik ben doordeweeks een gewoontedier en dan ga ik graag naar de voor mij bekende lokale bars en restaurants dicht bij huis. In het weekend neemt mijn avontuurlijke kant het over. Dan trek ik er juist graag op uit om nieuwe plekken en buurten te ontdekken. Er zijn zo veel prachtige onontdekte, spannende plekken in Seattle.’

Hit the street

Ballard Ave ‘Door de ouderwetse rode bakstenen ademt Ballard Ave historie. Toch staat deze wijk vooral bekend als een van de populairste uitgaancentra van de stad doordat het er krioelt van de restaurants, alternatieve clubs en kunstzinnige winkels. Ik kan hier uren langs de etalages zwerven.’

45th St ‘Het is hier rustiger dan in het centrum van de stad, maar toch is het altijd gezellig door de vele restaurants, fijne winkels en hippe bars. De grote neonletters zijn de absolute trekpleister.’

Gum Wall ‘Deze vijftien meter lange muur is bedekt met kleurrijke kauwgum. Hoe smerig ook, de Gum Wall is een van de meest gefotografeerde attracties van Seattle. En ik geef toe: ik neem mijn vrienden ook maar al te graag mee naar deze kleverige hotspot.’

Buitenkans

Alki Beach ‘Dit is mijn favoriete plek om te kamperen. Verwacht geen menigte toeristen op dit strand, je vindt er vooral locals.’

Kajakken op Lake Union ‘Ik vind het heerlijk om tijdens het kajakken de vele bijzondere woonboten te bekijken.’

Gas Works Park ‘Deze oude kerncentrale is omgebouwd tot een cool park. Vanaf hier heb je het allerbeste uitzicht op de skyline en Lake Washington. Dit park is de perfecte plek om te picknicken of op een handdoek te genieten van een goed boek.’

Hiram M. Chittenden Locks ‘Een goede plek om te relaxen. In het juiste seizoen komen locals hier de zalm die stroomopwaarts zwemt, bewonderen.

