De beste tips voor Singapore volgens een local

Karlijn Roubos (27) woont sinds twee jaar in Singapore. In het ‘Azië voor beginners’ geniet ze vooral van de verschillende culturen en natuurlijk het eten.

Wat maakt deze stad zo leuk?

‘De diversiteit aan mensen en culturen. Voordat de blanke expats kwamen, was Singapore al heel divers met mensen van Maleisische, Chinese en Indiase afkomst. Singapore is vrij klein, maar er zijn zo veel verschillende dingen te zien en beleven. In vijf minuten ga je van de Indiase wijk naar de Arabische wijk of het ene moment sta je in het moderne Central Business District en het andere moment in een tropische jungle of op het strand.’

Wat is typerend voor Singapore?

‘De eetcultuur! Het is hier heel normaal om drie keer per dag buiten de deur te eten. Dat is dan niet bij chique restaurants, maar in hawker centres. Dat zijn overdekte foodmarkten waar je goedkoop lokale gerechten kunt eten. Hier is eten echt een sociale aangelegenheid. Heel anders dus dan bij ons, waar we vaak binnen tien minuten een paar boterhammen naar binnen werken.’

Hoe ben je hier beland?

‘Ik woon sinds april 2017 in Singapore. Mijn vriend is Maleisisch en omdat het moeilijk was om in Maleisië werk te vinden, ben ik naar Singapore verhuisd. We wonen nog steeds niet heel dicht bij elkaar, maar wel al een stuk dichterbij dan toen ik in Nederland woonde. En zo kan ik alvast wennen aan het leven in Zuidoost-Azië, want uiteindelijk is het wel mijn doel om naar Maleisië te verhuizen. Singapore wordt ook wel ‘Azië voor beginners’ genoemd omdat de voertaal Engels is, het heel veilig en schoon is en vervelende dingen zoals opgelicht worden door taxichauffeurs nooit zullen gebeuren. Sommige delen van de stad voelen westers aan en andere delen Aziatisch, waardoor je een goede mix hebt.’

Karlijn’s beste tips:

Shoppen bij Vivo City: ‘In Singapore zijn zo’n beetje alle winkels te vinden in de grote shoppingmalls. Dit is wel fijn omdat je zo de hitte even kunt ontvluchten. Vooral de locals brengen veel van hun vrije tijd in winkelcentra door. Mijn favoriete mall voor alledaags winkelen is Vivo City. Na het shoppen kun je buiten aan de boulevard wat eten of drinken, bijvoorbeeld bij Wine Connection.’

Streetfood eten bij galore Lau Pa Sat: ‘Een van de populairste hawker centres in Singapore. Er is een groot aanbod van goedkope lokale gerechten. Om 7 uur ’s avonds wordt de aangrenzende straat afgesloten en staat dan in een mum van tijd vol met kraampjes waar je lekkere saté kunt eten voor een prikkie.’

Op pad naar Botanic Gardens: ‘Entree is gratis, behalve de Orchid Garden, maar die is zeker de moeite waard. Kijk online, bijvoorbeeld op de Botanic Gardens Facebookpagina, of er een openluchtconcert is bij de Shaw Foundation Symphony Stage. Een bijzondere ervaring, een mooi concert in dit prachtige park.’

Uitgaan bij Raffles Hotel: ‘De Singapore Sling is de beroemde Singaporese gin-cocktail, voor het eerst gemaakt in het Raffles Hotel. Je kunt de cocktail daar nog steeds drinken, maar tegenwoordig is hij ook op veel andere plekken verkrijgbaar.’

Meer tips van Karlijn? Check VIVA 29! De editie ligt nu in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Tekst: Eva Dusch | Foto’s: iStock