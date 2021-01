Rachel ‘De Huismuts’ van Sas: ‘Willem runt het huishouden, ik run de business’

Met haar platform De Huismuts inspireert Rachel va Sas honderdduizenden volgers op het gebied van opvoeden, reizen en interieur. Want Rachel (31) – getrouwd met Willem en moeder van Pip (4) en Rosie (2) – heeft allesbehalve een doorsnee huishouden. ‘Als wij iets níet hebben, is het een burgerlijk leven.’

Je eerste boek komt bijna uit. Wat maakt Mom you got this anders dan alle andere boeken over het moederschap?

‘Het moederschap is een groot, uitdagend avontuur, waarin we het allemaal op onze eigen manier doen. Ik wil andere moeders aan de hand meenemen door alle fases. Er zijn heel veel boeken rondom ouderschap, maar die zijn allemaal gericht op één onderwerp. Hier staat alles in waar ik zelf als moeder doorheen ben gegaan. Er staan interviews in met deskundigen, bijvoorbeeld met een slaapcoach en met iemand die alles weet over positief opvoeden. Maar er staan ook veel tips in: waar shop je de leukste kinderkleding? Waar kun je een nachtje naartoe als gezin, waar het leuk is voor je kinderen én voor jou. Verder staat er inspiratie voor kinderkamers in, vlieg- en reistips, handige babyproducten en nog veel meer. Eigenlijk heb ik mijn hele eigen zoekgeschiedenis gebundeld in één boek.’

Je haalt het positief opvoeden aan. Hoe vul jij dat zelf in?

‘Voor mij betekent het dat ik niet per se mijn zin of idee over iets doordrijf, maar ook luister naar mijn dochter, naar haar behoeftes, naar wat zij wil. En dat ik het ook accepteer dat ze af en toe iets níet wil. Als Pip ergens moeite mee heeft, probeer ik haar daarin te begeleiden. Bijvoorbeeld als ze een ijsje wil en boos wordt of gaat huilen omdat ik zeg dat ze er al eentje op heeft. Ik benoem dat dan – ‘Jij wil heel graag een ijsje, hè?’ – en laat de emotie er zijn. Dat werkt zo goed, want eigenlijk is gehoord worden het enige wat we allemaal willen, toch?’

Terwijl positief opvoeden vaak gezien wordt als: geen grenzen stellen. Hoe zie jij dat?

‘Ik denk dat je juist wél je grens aangeeft, maar je kind daar wel doorheen begeleidt. In plaats van te zeggen: ‘Stel je niet zo aan, hier hoef je niet om te huilen’, erken je het gevoel en kijk je samen naar een oplossing. Het is een misverstand dat die oplossing toegeven is. Ik merk dat we veel sneller tot een oplossing komen. Natuurlijk heeft ze nog steeds weleens driftbuien, die zijn ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Maar ik voorkom hiermee dat zo’n driftbui escaleert.’

Zowel in je boek als in je vlogs en op social media schuw je taboeonderwerpen niet. Vind je dat belangrijk?

‘Zeker. Zo merkte ik een jaar geleden, na mijn bevalling, dat mijn libido helemaal weg was. Ik wist niet wat we overkwam, want als ik iets heb, is het libido. Ik dacht: ik kan vast niet de enige zijn die dat heeft, en zie dat dan als een onderwerp om te delen. Enerzijds om herkenning te bieden aan andere vrouwen. Anderzijds om zélf herkenning te vinden, want voor mij is het ook heel fijn als vrouwen zeggen: ‘Nee joh, dat hoort er allemaal bij, dat komt door de borstvoeding.’ Blijkbaar maak je dan een bepaald hormoon aan, en is het heel normaal dat je even geen zin hebt in seks. Heel fijn om te horen, want je voelt je toch een beetje abnormaal. Ik maakte me ook zorgen of het nog wel terug zou komen. Ik denk dat veel vrouwen daarmee rondlopen, dus het is goed om het bespreekbaar te maken. Gelukkig bleek waar wat iedereen me zei: zodra ik met de borstvoeding stopte, kwam ook mijn libido weer terug.’

Welke taboeonderwerpen schuw je nog meer niet?

‘Ik heb vaak, ook jaren geleden al, mijn lichaam laten zien na de zwangerschap. Nu gebeurt dat steeds meer, en heb je ook de bodypositivity-beweging. Maar drie jaar geleden wilden nog niet veel mensen puddingbuiken zien. Je zag op social media vooral veel plaatjes van vrouwen die weer slank waren na hun bevalling. Ik dacht: het kan toch niet dat ik de enige ben met een slappe buik? Drie jaar terug heb ik er mijn eerste blog en een Instagrampost over gemaakt. Er stond letterlijk: dit is hoe mijn lichaam er nu uitziet. Ik kreeg zoveel reacties van vrouwen die zeiden: ‘O mijn god, dankjewel, ik ervaar hetzelfde.’ Voor mij is dat ook weer fijn, want zo merk ik dat ik dus echt niet de enige ben.’

Je zette onlangs op Instagram je man Willem in het zonnetje. ‘Je bent absoluut de aanvoerder van ons team en dankzij jou kan ik recht op mijn doelen af’, schreef je. Heeft hij echt die huisman-rol bij jullie?

‘Inmiddels wel. We hebben er sinds kort voor gekozen dat Willem voornamelijk thuis is bij de kinderen. Hij runt het huishouden, ik run de business. We doen alles heel erg op gevoel en kijken steeds waar we op dat moment behoefte aan hebben. Ik zit momenteel heel erg in een flow met mijn bedrijf en we merkten steeds vaker dat we bijna gingen discussiëren over wie de belangrijkste meeting had. We hebben toen tegen elkaar gezegd: ‘Als we ook ons gezinsleven willen bewaken, is het verstandig dat een van ons even een stapje terug doet.’ Toen zei Willem: ‘Dat wil ik heel graag doen.’ Daar bewonder ik hem ontzettend voor.’

Hij is dus niet zo’n man die er moeite mee heeft dat jij de kostwinner bent?

‘Nee, totaal niet. Willem heeft zelf ook genoeg ambities, dus we kijken het echt per maand aan. Ik vraag heel vaak: ‘Hoe gaat het met je, hoe voel je je nu?’ Gewoon omdat ik even wil intunen op zijn gevoel hierover. We maken geen plannen voor de verre toekomst, volgend jaar kan het weer anders zijn. Misschien gaan we dan wel samen het bedrijf in. Financieel gezien is het ook totaal geen probleem. We hebben al vrij snel gezegd: we hebben samen een huis, een gezin, al ons geld is gewoon van ons samen.’

Sommige artikelen kun je maar gedeeltelijk lezen op viva.nl, omdat ze afkomstig zijn uit de papieren VIVA. Uit respect naar onze abonnees én om te zorgen dat wij online leuke gratis content kunnen blijven maken, linken wij je door naar onze magazine-shop om het hele artikel te lezen. Dit is een online platform waar je alle edities van VIVA ook los kunt bestellen. Ook kun je het artikel hier via Blendle lezen. Maar nog leuker is het om VIVA magazine te bestellen, dat kan via de button hieronder. We hopen te kunnen rekenen op je begrip!

Tekst: JILL WAAS | Foto’s: XXX