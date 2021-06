De relatiestatus van Esmee: ‘Zijn kinderen doen alsof ik lucht ben’

Elke week geven we je een kijkje in iemands liefdesleven in VIVA’s rubriek ‘De relatiestatus’. Deze week is het de beurt aan Esmee.

Naam: Esmee

Leeftijd: 36

Status: Radeloos

Oftewel: De kinderen van haar man accepteren haar niet

‘Ik dacht dat ik goed met kinderen overweg kon. Hoewel ik zelf geen moeder ben, voelde ik me altijd heel betrokken bij mijn neefjes en nichtjes. Toen ik vijf jaar geleden Thomas leerde kennen en hij vertelde dat hij vader is van een zoon en een dochter, vond ik dat superleuk.

Ze waren al wat ouder, net in de puberteit, dus vrij zelfstandig. Ik zag helemaal voor me dat ik die lieve, gekke stiefmoeder zou worden. Iemand om mee te shoppen en leuke dingen mee te doen. Iemand bij wie ze altijd terechtkonden. Ik kon niet wachten om een band met ze op te bouwen.

Helaas dachten Thomas’ kinderen daar heel anders over. Vanaf de eerste ontmoeting maakten ze duidelijk dat ik niet welkom was. Thomas en ik waren een halfjaar samen toen hij me officieel introduceerde als zijn nieuwe vriendin.

‘Als ze langer dan een dag blijven, boek ik een bed & breakfast voor mezelf’

Ze wisten dat ik op bezoek kwam, maar eenmaal binnen gunden ze me geen blik waardig. Toen ik een paar uur later naar huis ging en Thomas meeliep naar mijn auto, barstte ik in tranen uit. ‘Geef ze nog even de tijd,’ zei Thomas. ‘Ze hebben moeite met de scheiding, en hun moeder ook. Maar het komt wel goed.’

Dat nam ik van hem aan, al besefte ik dat het een lange weg zou worden.

En dat is wel gebleken. Inmiddels zijn Thomas en ik getrouwd en heel gelukkig samen, maar zijn kinderen accepteren me nog steeds niet. Ze vinden het afschuwelijk dat ik bij Thomas ben gaan wonen, in het huis waar zij zijn opgegroeid. Ze hebben hier nog steeds hun eigen kamer en kunnen komen wanneer ze maar willen.

Ik doe nog steeds mijn best om er altijd iets gezelligs van te maken, maar ze geven me gewoon geen kans. Ze doen nog steeds alsof ik lucht ben, op het onbeschofte af. Soms treiteren ze me ook, door dingen te doen waarvan ze weten dat ik er een hekel aan heb. Een bende maken in de keuken, hard muziek draaien, schoenen niet vegen, mijn kleding te heet wassen, dat soort kinderachtige zaken.

Als ik er iets van zeg, krijg ik standaard dezelfde reactie: ‘Je bent mijn moeder niet!’ Het loopt dus altijd uit op ruzie. Thomas vindt het heel moeilijk om er goed mee om te gaan. Hij gaat confrontaties uit de weg omdat hij geen kant wil kiezen. ‘Ik zit tussen twee vuren schat,’ is zijn verklaring. ‘Ik hou van mijn kinderen en ik hou van jou. Wat ze doen, kan niet door de beugel, maar ze hebben veel meegemaakt.’ Hij voelt zich nog steeds schuldig over de scheiding, omdat hij zijn ex heeft verlaten. Maar tegelijkertijd voelt het ook alsof hij mij in de steek laat.

Ik ben de ruzies zo zat, dat ik vaak geen zin meer heb om thuis te zijn als de kinderen komen. Als ze langer dan een dag blijven, boek ik een bed & breakfast voor mezelf. Het gaat tegen al mijn principes in, want in feite laat ik me wegjagen, maar dan heb ik in elk geval rust. Thomas vindt het vreselijk als ik mijn spullen pak, maar hij laat het gewoon gebeuren.

Inmiddels ben ik radeloos. Ik heb van alles voorgesteld: gezinstherapie, duidelijkere regels, een gesprek met hun moeder die ook een hekel aan me heeft: ik sta voor alles open. Maar zonder hulp van Thomas kan ik het nooit winnen. Dat begint steeds meer tussen ons te schuren. Het wordt tijd dat hij eindelijk eens voor me opkomt. Voordat ik op een dag voorgoed opstap.’

