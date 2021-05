Elke week geven we je een kijkje in iemands liefdesleven in VIVA’s rubriek ‘De relatiestatus’. Deze week is het de beurt aan Judith. Zij vindt haar vriend een ‘coronagekkie’.

Naam: Judith

Leeftijd: 38

Status: Wanhopig

Oftewel: Haar man gelooft in complottheorieën en zij niet

‘Het is ongeveer een jaar geleden dat mijn nuchtere, intelligente man Arend mij een artikel doorstuurde. We zaten midden in de coronacrisis en we hadden het er allebei moeilijk mee. Ik was bang, Arend boos. Heel boos.Hij was het niet eens met de maatregelen en had het gevoel dat er niks klopte van dat virus. Het artikel bevestigde dat, volgens hem. Daarin werd geschreven dat er in 1981 een boek was gepubliceerd dat de hele coronacrisis voorspelde.‘Het is ongelooflijk schat,’ riep Arend opgewonden. ‘Het boek gaat over een biologisch wapen met de naamWuhan-400. Een virus dat zware longziektes veroorzaakt. Exact zoals nu gebeurt!’

‘Dat is heel toevallig,’ gaf ik toe, ‘Maar wat betekent dat dan precies?’ Daarover werd volop gespeculeerd op allerlei Amerikaanse forums, antwoordde hij. De schrijver van het boek had het misschien al geweten, of misschien was het boek juist een inspiratiebron als methode om de mensheid te onderdrukken. Ook was het een mogelijkheid dat China het virus had gecreëerd om de overbevolking tegen te gaan, en het per ongeluk was ontsnapt uit een laboratorium.

‘Ik ben niet overtuigd,’ zei ik na zijn relaas. ‘Dat komt nog wel,’ reageerde hij gedecideerd. Ik vond het een beetje eng. Zo kende ik hem niet. In de vijf jaar dat we samen waren, was hij meestal de stabiele van ons twee. Maar ik besloot me er niet te druk om te maken. Misschien was het een reactie op alle stress en spanningen. Ik vertrouwde erop dat hij wel bij zinnen zou komen.

‘Ik hou zielsveel van hem, maar ik kan niet meer met dezelfde ogen naar hem kijken’

Maar ik zat ernaast. Arend sloot zich aan bij allerlei facebookgroepen die de krankzinnigste theorieën deelden. Van minuscule chips in vaccins zodat de overheid ons kon volgen, tot Bill Gates die overal achter zat. Of misschien waren het wel de salafisten, die met oliegeld het virus hadden gecreëerd zodat de hele wereld aan gezichtsbedekking moest doen.

Na een paar weken kon ik het niet meer aanhoren. Ik vroeg hem om er niet meer over te praten, omdat het mijn pet te boven ging. Maar hoe harder ik zijn theorieën ontkende, hoe feller hij me probeerde te overtuigen.

Hij noemde me onnozel, een ‘volgeling’ die zich liet muilkorven met mondkapjes. Hij werd ook kwaad op familie en vrienden die hem niet geloofden, waardoor hij steeds geïsoleerder raakte. ‘Ik heb het beste met iedereen voor,’ zei hij vaak, ‘Ik wil ons alleen maar beschermen.’

‘Je slaat door,’ antwoordde ik kortaf. ‘Het lijkt wel een obsessie. Niemand zit hierop te wachten. Hou op!’ Toen de maatregelen eindelijk werden versoepeld en het gewone leven werd hervat, hoorde ik Arend niet meer over complottheorieën. Ik was blij en opgelucht, want het liep tussen ons gelijk veel soepeler.

Maar toen de herfst aanbrak en de tweede lockdown werd aangekondigd, ging het weer mis. Arend was razend en verdiepte zich opnieuw in allerlei samenzweringswebsites.

Inmiddels is het een huizenhoog issue geworden die constant tussen ons instaat. Hij vindt mij dom, ik vind hem een coronagekkie. We begrijpen elkaar niet meer. We liggen elke avond naast elkaar in bed, maar het voelt alsof we in twee verschillende werelden leven.

Ik ben wanhopig. Ik hou zielsveel van hem, maar ik kan niet meer met dezelfde ogen naar hem kijken. Ik heb besloten om hem nog even de kans te geven om tot zichzelf te komen. Maar als zijn paranoia iets blijvends is, denk ik niet dat wij samen een toekomst hebben.’

