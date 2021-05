De relatiestatus van Marlieke: ‘Ik wist niet dat mijn vriend getrouwd is’

Elke week geven we je een kijkje in iemands liefdesleven in VIVA’s rubriek ‘De relatiestatus’. Deze week is het de beurt aan Marlieke.

Naam: Marlieke

Leeftijd: 34

Status: Boos

Oftewel: Na een halfjaar relatie kwam ze erachter dat haar vriend nog getrouwd is

‘Het klinkt als een cliché, maar voor mij was het reëel: ik dacht dat Fos en ik samen oud zouden worden. We leerden elkaar kennen via een datingapp en toen we afspraken, voelde het als thuiskomen. Al snel kregen we een relatie.Het enige minpunt was dat we elkaar niet veel konden zien. Zijn leven was rommelig, omdat hij nog niet zo lang was gescheiden. Hij woonde tijdelijk bij zijn ouders en zag zijn kinderen onregelmatig. Hij probeerde zo vaak mogelijk naar mij te komen, maar het waren meestal korte bezoekjes. Slechts een enkele keer bleef hij slapen.

‘Zal ik anders een keer naar jou toekomen?’ opperde ik na een tijdje.‘Ik zou dolgraag willen, maar mijn ouders zijn altijd thuis,’ antwoordde hij. ‘Niet echt romantisch. En het is nog een beetje te vroeg om je voor te stellen.’ Dat begreep ik, al vond ik het wel jammer. Ik wilde meer van zijn leven te weten komen, er meer van zien. Maar als ik voorstelde om ergens in zijn buurt af te spreken, of bij vrienden van hem langs te gaan, hield hij dat ook af. ‘Schatje, we zitten middenin een pandemie. Alles is dicht en in principe mogen we niet eens samen bij mensen op bezoek. Dat komt allemaal nog wel. Echt.’

‘Ik hou te veel van hem om alles op te geven, maar tegelijkertijd vertrouw ik hem niet’

Het klonk plausibel, maar toch zat het me niet lekker. Het plaatje voelde gewoon niet compleet. Helaas bleek mijn onderbuikgevoel te kloppen. We waren al een half jaar samen toen ik op een nacht wakker werd van Fos’ telefoon.

Hij nam slaperig op en aan de andere kant van de lijn hoorde ik een hysterische vrouw. Waar hij in godsnaam uithing, schreeuwde ze, en of hij nog naar huis kwam. Ik begreep er niks van. Was dat zijn ex? Hoezo moest hij naar huis, ze waren toch gescheiden? Nadat hij had opgehangen, staarde hij me wanhopig aan.

‘Ik heb er een puinhoop van gemaakt,’ stamelde hij. ‘Ik had dit al veel eerder moeten vertellen, maar ik ben eigenlijk nog getrouwd. Het spijt me vreselijk.’ Ik was in staat om hem een stomp te geven. Hij probeerde me te bedaren, legde uit dat hij en zijn ex een liefdeloos huwelijk hadden. Dat ze allang van plan waren om uit elkaar te gaan, maar dat ze nog samenleefden vanwege de kinderen. Hij zat op die datingsite voor wat afleiding, maar had niet verwacht om daar de liefde van zijn leven te vinden. Ik dus.

‘Je staat volledig in je recht als je me nooit meer wil zien, maar ik hou zielsveel van je,’ zei hij met tranen in zijn ogen. ‘Ik heb gelogen over mijn leefomstandigheden, maar niet over mijn gevoelens. Geef me alsjeblieft de kans om dit goed te maken.’

Ik heb hem eruit gezet en geroepen dat ik hem nooit meer hoefde te zien. Maar al na een week miste ik hem zo erg dat ik weer contact opnam. Hij benadrukte dat zijn huwelijk écht voorbij is. Dat ze apart slapen en de scheiding in gang is gezet. Ook heeft hij zijn vrouw over mij verteld. Maar ondertussen woont hij daar nog wel en zijn de kinderen nog niet op de hoogte.

Op dit moment leef ik in een soort wachtstand. Ik hou te veel van hem om alles op te geven, maar tegelijkertijd vertrouw ik hem niet en ben ik kwaad. Is zijn fout onvergeeflijk, of is mijn liefde voor hem uiteindelijk sterker? Ik denk dat laatste, maar hij heeft een hoop te bewijzen. Eerst zien, dan geloven.’

Beeld: GettyImages