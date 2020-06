Naam: Anniek, Leeftijd: 36 jaar, Status: labiel, Oftewel: ze heeft een heftige knipperlichtrelatie met een collega.

‘Iemand gaf me ooit het advies: don’t dip your pen in the company’s ink. Werk en privé moet je gescheiden houden. Daar was ik het mee eens, tot Mert bij ons op kantoor kwam. Hij stapte binnen met een air alsof hij de baas van de hele afdeling was. Zijn zelfverzekerdheid, op het arrogante af, vond ik stiekem heel aantrekkelijk. Ik was al een tijdje single en het leek alsof mijn hormonen plotseling een boost kregen. Hij was zó sexy! Ik deed mijn best om dat gevoel te onderdrukken, maar al snel merkte ik dat hij met me flirtte. Een maand later, tijdens een avond samen overwerken, gebeurde het. We zoenden. Heftig, intens, passioneel: alles wat je van een opvlammende liefde mag verwachten. Hij ging met me mee naar huis en vanaf dat moment waren we aan elkaar verslingerd. We besloten het geheim te houden, want het was veel te vroeg om onze relatie officieel te maken.

‘Die intense woede leidde tot de beste seks van mijn leven’

Ruzies

Dat bleek ook wel, want al na twee maanden ontstonden de eerste ruzies. Mert is stronteigenwijs en temperamentvol – ik ook. Dat wat ons zo aantrok in elkaar, stootte nog harder af. Met zijn bazige gedrag haalt hij soms het bloed onder mijn nagels vandaan. We beseften dat het beter was om er een punt achter te zetten, liefst vóór we elkaar daadwerkelijk in de haren zouden vliegen. We spraken af dat onze relatie vanaf dat moment strikt zakelijk zou zijn. Dat heb ik geweten!

De volgende dag stelde hij zich overdreven afstandelijk op. Hij zei me amper gedag, maakte geen oogcontact en tijdens vergaderingen liet me compleet links liggen. Samenwerken was geen doen. Hoewel het me enerzijds razend maakte, voelde ik me anderzijds verdrietig. Diep in mijn hart was ik kapot van liefdesverdriet. Na een week meldde ik me ziek en stuurde hem een berichtje dat we moesten praten. Hij kwam langs, en na een knallende ruzie eindigden we met elkaar in bed. Hoe zulke intense woede tot de beste seks van je leven kan leiden, is mij een raadsel.

Verslaving

Toch wist ik dat we fout bezig waren. ‘Dit was écht de laatste keer,’ beloofden we elkaar. Vanaf nu zouden we respectvol met elkaar omgaan, ook op het werk. Dat ging een paar weken redelijk goed, tot we werden uitgenodigd voor een zakelijk diner. Toen we tegen middernacht het restaurant uitstapten, begonnen we buiten te zoenen en eindigden we wéér met elkaar in bed. Een week later, na de vrijdagmiddagborrel, gebeurde precies hetzelfde. Er is uiteindelijk geen maand voorbijgegaan waarin we niét met elkaar in bed zijn geëindigd. Om daarna ruzie te krijgen, en elkaar de volgende dag te negeren op het werk, waarna het hele riedeltje opnieuw begint. Het lijkt een verslaving.

Mert is niet goed voor me. Ik voel me labiel, kan me amper focussen op mijn werk. Ik wil met hem stoppen, maar zolang we collega’s zijn, blijven we met elkaar bezig. Ik heb al geïnformeerd of ik naar een andere afdeling kan worden overgeplaatst, maar dat is helaas geen optie. Het enige wat ik kan doen, is mijn baan opzeggen. Maar dat wil ik niet! Ik krijg hier superveel carrièrekansen en ik heb een goed inkomen. Bovendien was ik hier eerst: laat hém maar weggaan! Maar dat gaat hij niet doen, heeft hij al laten weten. Ik moet dus sterker worden, hem leren te weerstaan en meer afstand bewaren. Maar hoe bereik je dat als je zulke hevige gevoelens voor iemand hebt en dagelijks met elkaar wordt geconfronteerd? Was ik maar nooit aan hem begonnen.’