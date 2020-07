Lethe (34): ‘Vetfetisjisten behandelen me als een koningin’

Naam: Lethe, leeftijd: 34, status: moedeloos. Oftewel: ze heeft ernstig overgewicht, en trekt vooral mannen aan die daarop kicken

‘De eerste keren dat ik seks had, hield ik zo veel mogelijk kleren aan. Ik ben namelijk altijd fors geweest. Als kind zat ik daar niet mee, totdat ik in de puberteit kwam. Toen begon ik me te schamen, en probeerde ik mijn lijf zo veel mogelijk te verbergen. Pas op mijn tweeëntwintigste kreeg ik mijn eerste vriendje. Via het uitgaan leerde ik een oudere man kennen. ‘Ik val op stevige meiden,’ fluisterde hij in mijn oor, ‘maar zo mooi als jij bent, zie ik ze zelden.’

Foute types

Nog nooit had ik me zó speciaal gevoeld! Eigenlijk vond ik hem niet eens aantrekkelijk, maar we wisselden toch nummers uit en begonnen te daten. Na een maand hadden we voor het eerst seks, vooral omdat hij dat zo graag wilde. Uit angst dat hij alsnog zou afknappen, hield ik mijn jurk aan. Ook in de weken erna durfde ik niet helemaal bloot te gaan. Toen hij op een avond riep dat hij nu weleens mijn ‘dikke memmen’ wilde zien, en ‘dat hij toch zeker niet voor niks zó veel tijd met me had doorgebracht’, ben ik meteen vertrokken. Wat een creep, het ging hem alleen maar om mijn lijf! Na die ervaring besloot ik rigoureus af te vallen. Ik zocht een personal trainer en leefde op salades, waardoor ik dertig kilo kwijtraakte. Nog steeds was ik aan de volle kant, maar niet meer zo extreem. Het lukte me jaren om redelijk op gewicht te blijven, vooral door er keihard aan te blijven werken. In die periode heb ik twee relaties gehad, waarvan de langste vier jaar duurde.

Toen ik toch weer single werd, brak er iets. Ik kon het vele sporten niet meer opbrengen, ik had behoefte aan ontspanning. Ik gunde mezelf plezier, rust en lekker eten. Hoewel ik me daardoor mentaal beter ging voelen, kamp ik nu met de fysieke gevolgen. Ik val in de categorie extreem overgewicht. Dankzij de Body Positivity Movement voel ik me niet slecht over mezelf. Ik denk zelfs dat dit gewicht bij mij ‘hoort’. Preuts ben ik allang niet meer. Het enige wat ik wél akelig vind, is dat ik graag een relatie zou willen, maar vooral foute types aantrek. Voor de meeste mannen ben ik te zwaar. Toch heb ik aan aandacht geen gebrek. Het zou je verbazen hoeveel mannen fantaseren over dikke vrouwen. Sinds ik aan online dating doe, is er een wereld voor me opengegaan. Het enige nadeel is dat het bij deze kerels alleen maar om mijn lijf gaat.

Vetfetisjisme

Het zijn vetfetisjisten. Ze aanbidden me, behandelen me als een koningin. Voor een avondje is dat wel leuk, maar je kunt nooit een gelijkwaardige relatie opbouwen. Ook vind ik het soms iets smerigs hebben. Natuurlijk is het fijn als iemand van mijn lichaam geniet, maar ik zit er niet op te wachten dat mijn vetrollen van boven tot onder worden afgezogen. En het windt me niet op om iemand te ‘verpletteren’ door op zijn gezicht te gaan zitten. Ik heb zo’n vijftien mannen gedatet en met elf daarvan seks gehad. Stuk voor stuk bleken ze te kicken op mijn lijf. Interesse in mij persoonlijk was er helemaal niet. Moedeloos word ik ervan.

Als je een extreem uiterlijk hebt, trek je extreme mensen aan. Ik zal me er dus bij moeten neerleggen dat ik met gekkies te maken krijg. Toch hoop ik ooit iemand te ontmoeten die helemaal op míj valt. Als persoon, in z’n geheel, waarvan gewicht slechts een onderdeel is.’

Tekst: Sofie Rozendaal | Beeld: iStock

