De tweede ronde: Pudding van oud brood

Voedsel weggooien is een echte no-go. En waarom zou je? Met deze recepten maak je van dat ‘afval’ een lekkere nieuwe maaltijd.

Voor 4 personen

125 g gesmolten boter, plus een beetje voor het invetten • 100 g gemengde rozijnen en krenten • 100 g kristalsuiker, plus een beetje voor erover • 2 tl koekkruiden • 8 sneetjes oud brood, zonder korst, in driehoekjes • 450 ml volle crème fraîche • 2 eieren

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet een ovenschaal van 1,5 liter in. Meng de rozijnen, suiker en koekkruiden. Bestrijk de stukken brood aan één kant met boter en leg ze op de ingesmeerde kant in de ovenschaal. Strooi de helft van de rozijnen erover. Herhaal dit en eindig met een laag brood. Klop de crème fraîche en de eieren door elkaar en schenk het mengsel over het brood. Strooi er een dun laagje suiker over en laat 30 minuten rusten. Zet de pudding 30 à 40 minuten in de oven totdat hij mooi goudbruin is.

