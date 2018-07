De Zomerfeesten van Nijmegen: ‘Daar móet je een keer zijn geweest!’

Bij de Zomerfeesten móet je een keer zijn geweest, vindt schoonheidsspecialist Pemm Winters (21). En zij kan het weten, want deze geboren en getogen Nijmeegse kent de stad op haar duimpje.

Wat maakt Nijmegen zo speciaal?

‘Het heeft alles. Van leuke lunchtentjes en vintagewinkels tot verschillende stadsparken. Nijmegen is een echte stad, maar de mentaliteit is er dorps: iedereen zegt elkaar gedag op straat en de sfeer is gemoedelijk. Daarnaast barst Nijmegen van de geschiedenis. De stad bestaat al meer dan tweeduizend jaar en is een van de oudste steden van Nederland.’

Wat is typisch Nijmegen?

‘De Nijmeegse Vierdaagsefeesten, ook wel de Zomerfeesten genoemd. Daar móet je een keer zijn geweest! Elk jaar, in de derde week van juli, barst de stad uit zijn voegen. Er komen zo’n 1,5 miljoen bezoekers op af en overal is het feest. Vijftigduizend wandelaars lopen vier dagen lang dertig, veertig of vijftig kilometer. Duizenden toeschouwers moedigen de lopers aan en nadat ze rond één uur ’s middags zijn gefinisht, is er overal wat te doen.’

Waar woon je?

‘In een appartement aan de rand van de stad met uitzicht op de Ooij, Waalbrug en het Hunnerpark. Een unieke locatie.’

Wat doe je in het weekend?

‘Vaak werk ik op zaterdag in mijn salon, maar als ik vrij ben, ga ik borrelen in de stad, winkelen met een vriendin of boksen in het Honig-complex. In dit complex zitten ook leuke restaurantjes en kun je sportieve, kunstzinnige én culinaire workshops doen. Ook zit hier Oersoep: een bierbrouwerij die wordt gerund door een vrouw. Je kunt er biertjes proeven en een rondleiding krijgen.’

Doen

De Hemel ‘In hartje Nijmegen vind je De Hemel. Op het grote terras kun je heerlijk lunchen, maar je kunt ook kiezen voor een High Beer: een bierproeverij met zes of tien huisgebrouwen proefglaasjes van de tap.’

Sint-Stevenskerk ‘Nijmegen is vol historie. Bij een bezoek aan de stad hoort een bezoek aan de Sint-Stevenskerk: al acht eeuwen dé skyliner. Beluister het Königorgel, beklim de toren en bezoek de grafkelder.’

Kronenburgpark ‘Het populairste park van Nijmegen. Op een zonnige dag kun je er uren picknicken, mensen kijken en biertjes drinken. Ook hét park voor een stevige wandeling.’

Markt ‘Op zaterdag en maandag is er markt in de stad. Je kunt er vers brood, noten en heerlijke kazen halen.’

Strik ‘Iets wat je niet mag overslaan als je in Nijmegen bent: een ‘Nijmegenaartje’ halen bij de bakker, bijvoorbeeld bij Patisserie Strik. Dat zijn typische gebakjes met hazelnootschuim. Wat voor de Bosschenaren de Bossche Bol is, is een Nijmegenaartje voor de Nijmegenaren.’

Lebowski ‘Een populaire wijnbar waar je urenlang met je vrienden kunt borrelen. Mijn favoriet!’

