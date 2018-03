Hoofdredacteur Debby: ‘Ik ben stiekem al jaren verliefd op Barry Hay’

Ik wou dat ik Sandra Hay was. Dan was ik knap, woonde ik lekker op Curaçao, had ik glanzend blond haar met strakke pony en was ik niet zo bekrompen over drank en drugs consumerende vriendjes. En last but not least: dan was ik de vrouw van Barry Hay, Neerlands enige echte rockster. Ik ben stiekem al jaren verliefd op Barry Hay. Hij is de zanger van de band, snuift en zuipt zich een ongeluk, maar blijft sexy en knap. Ja, zelfs op z’n 69e. Tatum Dagelet had voor VIVA het jaloersmakende genoegen een middagje met hem in bed te liggen en wist hem daarbij een serie smakelijke uitspraken te ontlokken. Zo laat de sexy rocker het liefst poedelnaakt zijn roedel hondjes uit om samen tegen een boom aan te plassen. Zo vrij als Bèr zie je ze maar zelden.

Je eigen koers blijven varen, is zeker niet altijd even makkelijk. Zo ondervond ook selfmade woman Olcay Gulsen, die na jaren aan de top van haar mode-imperium werd geveld door een stevige burn-out. Maar what doesn’t kill you makes you stronger… Want juist die moeilijke periode leverde haar een paar verfrissende nieuwe inzichten op. Bijvoorbeeld dat leven in de zesde versnelling niet altijd zaligmakend is en dat juist een stapje terug doen pas echt krachtig is. Olcay stopte als CEO van SuperTrash en zit mede daardoor beter in haar vel dan ooit te voren, zo vertelt ze vanaf pagina 14 in een mooi en openhartig interview.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

