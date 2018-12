Het mooie aan december is dat je je een maand lang sans gêne kunt onderdompelen in kerstborrels, glitterpakjes, Mariah Carey en Wham. In VIVA 51-52 zijn we all out gegaan om jou te trakteren op heel veel inspiratie: feestelijke recepten, de leukste plekken om het nieuwe jaar in te luiden, de beste beautytips en héél veel mode. Zo hoef je je dus geen zorgen te maken over je outfit bij het kerstdiner van je (schoon)ouders.

Tenminste, áls je gaat. Want bij VIVA’s Sofie hoef je niet aan te komen met verplichte nummers rondom de feestdagen. Zij pleit vurig voor een kerst zonder kerstdiners. Tja, eerlijk gezegd klinkt een avondje bingen op de bank mij ook als kerstmuziek in de oren. Ieder beest zijn eigen feest.

Maar deze VIVA draait niet alleen om feestborrels en leuke outfits. We willen dit jaar graag iets terugdoen. In november organiseerden we een – drukbezochte – Closet Sale om geld in te zamelen. De opbrengst daarvan doneren we, samen met € 1 per verkochte VIVA, aan vier goede doelen: Free a Girl, Dance4Life, Hartstichting en Female Cancer Foundation. Ambassadeurs Gwen van Poorten, Cato van Ee, Jennifer Hoffman en Loes Haverkort vertellen waarom hun goede doel zo belangrijk is én waarom het hen persoonlijk raakt.

December is ook de maand van terug- en vooruitkijken. Een van de momenten van het jaar die ik niet snel zal vergeten, is de persconferentie rondom de zaak Nicky Verstappen afgelopen zomer. Na twintig jaar onzekerheid werd ineens Jos B. gearresteerd als verdachte van de moord. Nicky’s zusje Femke Verstappen (28) vertelt exclusief aan VIVA over haar bewogen jaar en het immense verdriet dat de familie sinds het moment van de verdwijning met zich meedraagt. ‘We hebben pas écht rust als de dader zijn straf heeft gekregen.’ De rechtszaak tegen Jos B. staat gepland voor volgend najaar.

Laat 2019 maar komen. Heel veel leesplezier en fijne feestdagen. Tot volgend jaar!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 51-52-2018. Deze editie ligt vanaf 19 december in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter