Debby Gerritsen: ‘Je leven is continu in beweging en bij elke fase passen nieuwe vrienden’

Vrienden komen en gaan. Zeker als je jong bent. Je leven is continu in beweging en bij elke fase passen nieuwe vrienden. Op mijn vijfentwintigste reed ik bijvoorbeeld fanatiek motor en had ik vriendinnen die dit ook deden. We vormden een clubje motorchicks en noemden onszelf – vanwege dezelfde cupmaat – The Dutch Mountains. In vintage motorjasjes en op hoge hakken reden we op zware motoren door de stad. Totdat ik een serieuze baan kreeg en geen tijd meer had voor wilde escapades. The Dutch Mountains hield op te bestaan en we groeiden uit elkaar. Ik maakte daarna gelukkig vrij snel nieuwe vrienden, maar dat is niet voor iedereen appeltje-eitje. Na je vijfentwintigste – als iedereen al ‘vrienden voor het leven heeft gemaakt’ – kan het lastig en soms zelf behoorlijk gênant zijn, zo ontdekte VIVA’s Eva Dusch, die haar vertrouwde vriendinnenclub gedag zei en naar een nieuwe stad vertrok.

Verder in dit nummer een stuk van VIVA’s Milou Deelen en Kimberly Palmaccio – sinds kort huisgenoten én dikke vriendinnen – over homohaat in Nederland. Ze stellen terecht de vraag: vinden we gay eigenlijk wel oké? Want wij Nederlanders roepen misschien wel dat we zo tolerant zijn, de waarheid blijkt toch een stuk weerbarstiger. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed onlangs onderzoek naar opvattingen over homoseksualiteit. Terwijl ik dit opschrijf denk ik: is dit serieus nog nodig? Ja dus. Want 74% van de Nederlanders staat volgens eigen zeggen weliswaar positief tegenover homo- en biseksualiteit, tegelijkertijd vindt 29% zoenende mannen ‘aanstootgevend’. Er worden zelfs bushokjes met posters van zoenende mannen vernield. Kortom: je ‘mag’ er dus zijn, maar we willen je liever niet zien. En daarmee kunnen we wel stellen dat we van ver zijn gekomen, maar er nog lang niet zijn.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 22-2018. De editie ligt in de winkel t/m 5 juni. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter