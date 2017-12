Debby Gerritsen over VIVA400: ‘We willen het uitbouwen tot een nog groter netwerkevent dat nog lang zal bestaan’

De VIVA400 bestaat inmiddels alweer tien jaar. Hoofdredacteur Debby Gerritsen maakt de balans op. Grappig feitje: in 2011 werd ze zelf genomineerd, voor het opzetten van magazine Vega.

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto Carin Verbruggen & Ferry Drenthem Soesman

Waarom is de VIVA400 na tien jaar nog steeds belangrijk?

‘Deze lijst maakt nog eens extra duidelijk hoeveel vrouwen een indrukwekkende carrière hebben. Met als belangrijk onderdeel dat vrouwen elkaar kunnen nomineren. Een mooi teken van erkenning en het elkaar gunnen. Daar heb je veel meer aan dan het krabbenmandeffect waarin we elkaar alleen maar naar beneden proberen te halen.’

Wat heeft deze nominatie jou destijds gebracht?

‘Vooral veel bekendheid voor mijn magazine. En het voelde ook echt als een eer om genomineerd te worden. Helemaal doordat ik Vega in die tijd binnen Sanoma in mijn eentje heb opgezet. De nominatie voelde voor mij dus ook als een mooi compliment van medebladenmakers. De uitreiking zal ik trouwens ook niet snel vergeten. Die werd in het Holland Casino gehouden, waar iedereen een stapel gratis fiches kreeg. Dat resulteerde in een gezellig avondje netwerken en gokken.’

Wat vind je van de VIVA400 nu je zelf hoofdredacteur bent?

‘Wat me vooral opvalt, is dat het na al die jaren nog steeds zo leeft onder de doelgroep. Heel bijzonder. We onderschatten dat weleens op de redactie. Je ziet het vooral op social media terug; zo ontzettend veel blije reacties van de genomineerden. Een groot verschil met zes jaar geleden. Toen waren social media nog niet zo populair en moest ik mijn netwerk mailen om te vragen of ze op me wilden stemmen.’

‘Zolang je maar in jezelf blijft geloven, kom je er echt’

Op welke manier heeft de lijst zich het afgelopen decennium ontwikkeld?

‘Je ziet duidelijk dat ‘social influencer’ en vlogger nieuwe beroepen zijn geworden. Verder is duurzaamheid een belangrijk thema. Met als goed voorbeeld veganisme. Zo groot als Lisa goes Vegan nu is, dat was zes jaar geleden bijvoorbeeld ondenkbaar. Toen moest ik ‘vegetariër zijn’ er met Vega echt instampen. Heel tof om te zien dat iemand die vegan is enorm succesvol kan zijn. Een duidelijke verandering van tijdgeest.’

Sinds dit jaar bestaat de VIVA400 Visionista’s: waarom is dit een goede toevoeging?

‘De lijst staat vol carrièrevrouwen die al iets hebben bereikt in hun leven. We wilden ook graag aandacht besteden aan degenen die nog in het voortraject zitten. Wat ons vooral opviel bij het maken van de selectie, is dat er zo ontzettend veel ambitieuze vrouwen zijn. We zijn het traject gestart met een masterclassdag. Daar leerden dertig jonge vrouwen hoe ze hun droomidee het beste konden pitchen. Tien meiden mochten vervolgens mee naar Parijs voor een bijzondere trip vol workshops en masterclasses. De drie overgebleven finalisten gaven een eindpresentatie aan de jury. Zo gaaf om te zien dat ze in zo’n korte tijd enorm zijn gegroeid. Van de onzekerheid bij hun eerste pitch is nu niets meer over. De VIVA400 Visionista’s is echt een mooi leertraject, ook voor ons, en geeft een goede startpositie voor een droomcarrière.’

Wat hoop je met de VIVA400 nog te bereiken?

‘We willen het uitbouwen tot een nog groter netwerkevent dat nog lang zal bestaan. Dat is ook het leuke aan een plek in deze lijst: het is een perfecte kans om aan je netwerk te bouwen. Alleen al op de avond van de uitreiking kun je volop ervaringen uitwisselen.’

Welke gouden carrièretip wil je graag meegeven aan andere ambitieuze vrouwen?

‘Geef nooit op. Ook al gaat het soms niet zoals jij denkt. Zolang je maar in jezelf blijft geloven, bij je idee blijft en ervoor gaat, kom je er echt. En als het dan eenmaal lukt, ben je super blij. Het klinkt cliché, maar het heeft mij ook altijd geholpen.’

