Hoofdredacteur Debby: ‘We deden alles samen. Totdat ik er achter kwam dat ze ook mijn vriend leende’

Vrienden maken gaat me al mijn hele leven makkelijk af. Toen ik als zeventienjarig jonkie ging studeren in een grote, vreemde stad, had ik binnen no time een leuk groepje om me heen verzameld. De meesten van hen zijn nog steeds mijn besties. Maar er zijn ook wat vriendschappen gesneuveld along the way. En dat doet pijn. Sommige zijn gewoon verwaterd, maar andere zijn met een grote knal geëindigd.

Toen ik wat jonger (lees: naïever) was, kon ik mijzelf head over heels in een nieuwe vriendschap storten. Als op een nieuwe liefde. Bij vriendin H. bijvoorbeeld, die ik tien jaar geleden via werk ontmoette en met wie ik binnen no time erg close was. We zagen elkaar dagelijks, droegen elkaars kleding, gingen samen op vakantie en logeerden bij elkaar. Kortom: we deden alles samen. Totdat ik er (na drie jaar…) achter kwam dat ze niet alleen mijn kleding, maar ook mijn vriend leende. Mijn hart brak. Ik heb er nog lang verdriet van gehad dat onze vriendschap over was. Het is echt waar: een kapotte vriendschap kan soms net zo veel pijn doen als een relatie die op de klippen loopt. Dat ondervond ook journalist Suus Ruis die er een openhartig verhaal over schreef in VIVA 50.

Verder in ons nieuwe nummer: in 1981 hield VIVA een enquête over seksuele intimidatie op de werkvloer. De schokkende uitslag hiervan klonk zelfs door tot op het Binnenhof, waar het bijna voor een parlementaire crisis zorgde. Bijna vier decennia later hebben we deze enquête opnieuw gehouden. Hoewel de situatie gelukkig enigszins verbeterd is, zijn de cijfers nog steeds opzienbarend. Seksuele intimidatie komt nog altijd op grote schaal voor. Zo geeft maar liefst 39 procent van de vrouwen aan dat zij seksuele intimidatie op de werkvloer ervaren. En dat moet veranderen. Dus hoezo zijn sommige mensen #MeToo-moe?

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 50. De editie ligt in de winkel van 13 t/m 19 december. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.