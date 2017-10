Debby: ‘Met harde hand claimde hij waar hij recht op dacht te hebben’ #IkOok

Lady Gaga die zichzelf kermend van de pijn – veroorzaakt door een posttraumatische stressstoornis die ze overhield aan een verkrachting op 19-jarige leeftijd – op de been probeert te houden… De Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck die bij DWDD geëmotioneerd vertelt over het misbruik dat ze vanaf haar prille jeugd heeft moeten doorstaan…

Het zijn maar twee schrijnende voorbeelden van de langdurige, intense effecten van seksueel misbruik die afgelopen september op televisie voorbij kwamen. En afgelopen zomer werd de al jaren slepende misbruikzaak tegen Bill Cosby, wegens het drogeren en aanranden van Andrea Constand in 2004, nietig verklaard. Het was nota bene de enige strafrechtelijke zaak die was voortgekomen uit de ruim zestig beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Cosby! Seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt anno 2017 nog steeds een serieus probleem. En de Cosby-zaak laat eens te meer zien dat seksueel geweld en seksueel ongewenst gedrag tegen vrouwen, en het gebrek aan gerechtigheid voor vrouwen, meer regel dan uitzondering is. Mede door dit soort breed in de media uitgemeten zedenzaken durven vrouwen die met seksueel geweld te maken hebben gehad nog minder snel aangifte te doen. Want als er met zestig aangiftes al geen veroordeling uitkomt? Ik persoonlijk vond het in elk geval ontzettend pijnlijk om dit nieuwsbericht te lezen, want ik weet – uit eigen ervaring, helaas – hoe ongelooflijk moeilijk het is om aangifte te doen van seksueel misbruik.

Een aantal jaren geleden kwam ik een ‘bekende’ tegen in het uitgaansleven. We dronken wat en zoenden kort voordat ik naar huis zou gaan. Hij wilde mee, ik wilde dat niet. Daar nam hij echter geen genoegen mee. Hij liep achter me aan, claimde met harde hand waar hij recht op dacht te hebben en liet mij in puin achter. Ik werd overrompeld door schaamte, ongeloof en schuldgevoel, en wilde maar één ding: naar huis, douchen, de dekens over mijn hoofd trekken en deze ervaring zo snel mogelijk vergeten.

Tot ik amper mijn huis nog uitkwam. Met professionele hulp en door er veel over te praten, heb ik de gebeurtenis op mijn manier achter me kunnen laten. Maar aangifte durfde – en durf ik nog altijd – niet te doen. Het is me door experts ook afgeraden, omdat ik geen (fysieke) bewijzen heb en het ‘zijn woord tegen het mijne is’. Dat steekt.

Hoewel ik geen aangifte heb durven doen, durf ik er wél over te praten. Sterker nog: ik wil op de barricades om dit ernstige probleem aan de kaak te stellen. Dat is hard nodig. Want al ben ik duidelijk niet de enige – uit onderzoek blijkt dat 20% (!) van de VIVA-lezers seksueel geweld ondervindt – erover praten blijft nog steeds lastig. Het is pijnlijk, ongemakkelijk en er blijft altijd een zweem van twijfel over hangen. Slachtoffers van seksueel geweld worstelen met gevoelens van schaamte en schuldgevoel en zijn vaak getraumatiseerd. Ze hebben onterecht het idee dat ze het hebben uitgelokt. En als zelfs de president van Amerika al ‘Grab them by the pussy’ roept, zal het wel normaal zijn. Maar dat ís het niet! En dat moeten we blijven herhalen. Om bewustzijn te creëren rondom seksueel geweld, en om het taboe op praten over zulke ervaringen te doorbreken. Want hoe meer vrouwen hierover durven te praten, hoe meer vrouwen zich daarmee gesterkt voelen om hulp te zoeken of zelfs aangifte te doen. Doe met ons mee en deel jouw ervaring met #IkOok. Samen staan we sterk.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

