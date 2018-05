Hoofdredacteur Debby deelt een tip: ”Neem je moeders stem op.’ Nu kan het nog’

Wie Eva Crutzen nog niet kent, moet nu stoppen met lezen en eerst op YouTube de video Fitgirl van Klikbeet gaan zien. Daarna praten we verder. Klaar? Wat zei ik je: briljant, toch? Eva is hysterisch grappig als knalbezopen fitgirl met liefdesverdriet die voordoet hoe je de perfecte smoothie maakt van fruit, roomboter, leverworst, witte wijn, mosterd en – vooruit – een foto van je ex. Deze ‘majestic rainbow smoothie’ is een begrip geworden in mijn vriendengroep.

Cabaretier Eva Crutzen gaat als een komeet, en wij zijn fan. Ook haar theatervoorstelling Opslaan als is ‘unaniem een belachelijk groot succes’, zoals Ivo Niehe zou zeggen. Haar voorstelling, waarmee ze door het hele land tourt, gaat over herinneringen en het vervagen van herinneringen. Bijvoorbeeld van iemands geur als die er niet meer is. Voor Eva persoonlijk een heftig onderwerp omdat ze haar moeder verloor toen ze elf was.

Zondag is het Moederdag. Voor Eva, en vele anderen die geen moeder meer hebben, een verdrietige dag. VIVA’s Lisanne verloor vorig jaar haar moeder en schreef een prachtig verhaal over het gemis, het schuldgevoel en de continue aanwezigheid van het gevoel dat ze nog van alles had willen vragen (pag 48). Voor iedereen die zondag Moederdag mét moeder kan vieren heeft ze dan ook een belangrijke tip: ‘Film haar eens als ze kookt, neem haar stem op, vraag naar haar dromen.’ Nu kan het nog.

