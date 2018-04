Dennis Weening: ‘Ik wil weer muziek maken, maar ik heb het steeds te druk’

Want: de presentator is elke maandagavond op RTL5 te zien in Levenslang met dwang.

Wat kunnen we dit seizoen verwachten?

‘Acht deelnemers met een dwangstoornis doen weer verschillende opdrachten in Thailand om de confrontatie met hun angst aan te gaan. Zo moeten de kandidaten met smetvrees verschillende exotische producten aanraken op een lokale markt. Ook helpen ze met koken op een Cambodjaanse school. De een wordt hier boos om en de ander barst in tranen uit, maar omdat de kinderen voor afleiding zorgen, leren ze met hun angst te dealen.’

Wie heeft het meeste indruk gemaakt?

‘Ricardo. Hij moet altijd zes positieve gedachten hebben voordat hij van zichzelf iets mag doen. Als hij door een deur loopt en er popt een negatieve gedachte op, móet hij terug. Dat is erg vermoeiend, want soms duurt het een halfuur voordat hij naar binnen kan. Gelukkig had ik een muzikale klik met hem en kon ik hem muziektherapie geven. Terwijl hij gefocust meezong met Life wasted van Pearl Jam, liep hij elke keer ondanks een negatieve gedachte door de deuropening. Zo leerde hij dat er niets ergs gebeurde als hij dit deed. Het mooiste was toen hij op een gegeven moment ‘Fuck die dwang!’ riep. Daar doe je het als presentator voor.’

Waar ben je het liefst mee bezig?

‘Alles tegelijk! Het mooie van mijn werk is dat dit ook kan. Zo stond ik de ene dag op Paaspop in Schijndel grote acts aan te kondigen en daarna ging ik weer aan de slag voor Expeditie Robinson. Programma’s als Levenslang met dwang blijven ook altijd leuk om te doen. Je helpt mensen en voegt ook echt wat toe aan hun herstel. Maar er zijn ook nog zat andere onderwerpen die ik wil belichten, zoals mensen met bijzondere hobby’s.’

Wat wil je in de toekomst nog graag doen?

‘Weer muziek maken. Dat zit al heel lang in mijn hoofd, maar ik heb het steeds te druk. Ik moet gewoon de studio in duiken en zien wat ervan komt.’

Beeld: Peter Smulders