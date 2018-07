Dionne Slagter: ‘Ik heb mijn podiumvrees overwonnen’

Nadat ze haar eetstoornis de baas was, groeide Dionne Slagter (28) uit tot YouTube-ster. Dit jaar zong ‘OnneDi’ zich een weg naar de finale van It takes 2 – en won. ‘Die grote schop onder m’n kont had ik echt even nodig.’

Tekst: Tom Springveld | Foto’s: Lisa de Wolf

‘Ik heb echt wel een traantje gelaten,’ zegt Dionne terwijl ze de menukaart van Bar Moustache in Amsterdam bestudeert. ‘Ik had er al over gedroomd en wist bijna zeker dat ik het zou krijgen.’ Niet dus: haar bod is afgeslagen. Het droomhuis in Woerden gaat aan haar neus voorbij. Dionne is geboren en getogen in het stadje naast Utrecht. Ze voelt zich er thuis én het ligt lekker centraal, dus waarom weggaan? Bovendien: haar alleenstaande moeder, die altijd voor haar klaarstaat en vandaag op hondje Dolly past, woont op loopafstand. De YouTube-ster met de roze lokken en het lijf vol tatoeages zal een opvallende verschijning zijn rondom Woerden, maar van haar onzekerheid heeft Dionne lang geleden afscheid genomen. Net, tijdens de fotoshoot, stond ze nog als een Michael Jackson op de punten van een paar legerkistjes, schalks in de camera kijkend.

Dionne – OnneDi op YouTube – is vlog-royalty. Sinds ze in april 2015 begon met de serie Leuk of meuk? waarin ze speelgoed, gadgets, make-up en andere ‘onnezin’ test, ontplofte haar kanaal. Inmiddels volgen meer dan 700.000 subscribers, vooral jonge meiden, haar op de voet. En dan won ze in mei ook nog eens de zangcompetitie It takes 2 aan de zijde van haar coach (en Di-rect-zanger) Marcel Veenendaal.

Zijn Dionne en OnneDi dezelfde persoon?

‘Niet helemaal. Op YouTube maak ik content voor de jeugd. In het echt ben ik toch anders, als volwassen vrouw van 28. Ik zit niet altijd als een blij ei met speelgoed te spelen.’

Hoe komt een mens aan 700.000 fanatieke volgers?

‘Met mijn vorige kanaal Dionnetje1990 had ik al 20.000 subscribers, maar ik was niet trots op de content. Toen ik fulltime op de klantenservice van een telecomprovider werkte, ben ik een jaar gestopt. Tot ik een vriendje kreeg – Kaj (van der Ree, red.), die helemaal into YouTube was – en ontslagen werd. Ik veranderde de naam in OnneDi, bedacht de serie Leuk of meuk? en in de zomer van 2016 begon het echt uit de hand te lopen. Anderhalf jaar lang groeide mijn kanaal intens hard, mensen vonden Leuk of meuk? helemaal de shit. Precies op het moment dat ik iets móest opbouwen, lukte dat ook.’