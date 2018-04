Lize Korpershoek: ‘Wil je toch liever direct contact? Ga dan met een vriendin naar een parenclub’

Wat als je vriendin je niet meer ziet staan zodra er mannen in de buurt zijn of als je een trio wilt maar niet weet hoe je dat aanpakt? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Ha Lize,

Na een lange relatie van tien jaar ben ik sinds een jaar single. Met mijn ex was de seks nogal rechttoe rechtaan en ik zou nu heel graag meer willen experimenteren. Bijvoorbeeld met een trio met wildvreemden. Ik heb alleen geen idee hoe ik dit aan moet pakken. Tinder zie ik niet zo zitten. Heb jij tips?

Lize: ‘Hoi! De stap van tien jaar lang dezelfde man naar een trio met wildvreemden is nogal een grote. Misschien kun je beginnen met een keer een leuke man of vrouw te vinden om het bed mee te delen. Apps zoals Tinder en Happn zijn daar uitstekend voor. Wil je toch liever direct contact, dan kun je met een vriendin naar een parenclub gaan of naar een feest als Wasteland. Dan komen er genoeg mensen op je af en kun je checken of je het nog steeds écht wilt als het zich aandient. Neukse!’

