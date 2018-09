Amber Kok (25) doet haar master entrepreneurship in Zweden. Inmiddels woont ze een jaar in studentenstad Uppsala, waar ze zich helemaal thuis voelt.

Wat vind je zo leuk aan Zweden?

‘De levensstijl. Zweden leven volgens een bepaald devies: lagom. Dat betekent zoiets als ‘precies genoeg’. In Nederland zijn we altijd maar superdruk, terwijl zij juist streven naar een balans tussen niet te veel en niet te weinig. Echt een verademing in vergelijking met de prestatiedruk in Nederland.’

Wat maakt Uppsala zo speciaal?

‘Het is de oudste studentenstad van Zweden. Dertig procent van de inwoners bestaat uit internationale studenten die allemaal van reizen houden. Ze staan open voor nieuwe ervaringen en ontmoeten graag nieuwe mensen. Dat maakt de sfeer in de stad heel prettig en gemoedelijk.’

Waarom moeten we nog meer naar deze ontspannen studentenstad?

‘Uppsala is vooral heel gezellig. Het is de vier na grootste stad van Zweden, maar voelt toch dorps aan omdat het zo klein en dunbevolkt is. Je zou het qua grootte en knusheid kunnen vergelijken met Groningen. De binnenstad doet haast middeleeuws aan met authentieke, statige gebouwen. Daarnaast is Uppsala een oase van rust en krijg je er een echt vakantiegevoel. Terwijl het bruisende Stockholm maar op een uurtje rijden ligt.’

Amber’s beste tips:

Shoppen in Herta ‘Deze boetiek is gevestigd in een van de schattigste huizen van Uppsala en je koopt er de mooiste designkleding, -schoenen, -tassen en -accessoires van merken als Isabel Marant, Kenzo en Marc Jacobs, afgewisseld met Zweedse en Deense labels. De shop staat bekend om z’n kwaliteit en eigen stijl.’ herta.nu

Burger scoren bij bij Bastard Burgers ‘In deze hipstertent zijn de hamburgers en zoete-aardappelfrietjes verrukkelijk. Door de urban inrichting kijk je tijdens het eten van een sappige burger ook nog eens je ogen uit. Het interieur is een bonte mix: van kunstzinnige graffiti op de muren tot tafels volgeplakt met stickers.’ bastardburgers.se

Kaneelbroodjes eten bij Güntherska ‘Bij deze schattige bakkerij eet je de lekkerste kaneelbroodjes van de stad die ook nog eens vers voor je worden gemaakt. Het terras kijkt uit over de Fyrisån-rivier.’ guntherska.se

Tripje plannen naar Stockholm ‘Als je naar Zweden gaat, mag je een bezoek aan designhoofdstad Stockholm eigenlijk niet overslaan. Deze indrukwekkende stad bestaat uit veertien eilanden en overal waar je komt, word je omringd door water. Vanaf een van de ponten heb je helemaal een bijzonder uitzicht over de stad. Ga ook vooral naar het stadhuis voor een prachtig uitzicht over al dat water.’ visitstockholm.com

Beeld: iStock