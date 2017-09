Dit zijn de topshops in Dublin

Lana Popic (30) verhuisde drie jaar geleden naar Dublin, en werkt daar bij Facebook. Inmiddels is ze een echte local. In VIVA deelt ze haar favoriete hangouts.

Wat is er zo fijn aan Dublin?

‘Het is een heel gastvrije stad, waar het leven simpel en rustig is.’

Wat is typisch Dublin?

‘Oprechte vriendelijkheid. Ik weet nog dat ik hier net een week woonde en de weg naar mijn huis niet kon vinden. Een vrouw zag me wat verdwaald kijken. ‘Waar moet je zijn?’ vroeg ze. Vervolgens liep ze het hele stuk met me mee. Dubliners zijn heel spontaan.’

In welke wijk woon je?

‘Ik woon in Dublin 2, een district in het zuiden van de stad. Het centrum is dichtbij, maar het voelt vrij rustig. Ook is het een ideale omgeving om te hardlopen langs de gracht.’

Wat is de place to be?

‘Met stip op één: Camden Street. Hier vind je de leukste restaurants en lunchspots om te relaxen. Vooral gezellig in het weekend.’

Wat doe je het liefst als je vrij bent?

‘Sporten! Ik ren elke dag wel een rondje, maar in het weekend loop ik zeker tien kilometer hard in de omgeving van Grand Canal Dock. Daarna duik ik een van de vele koffietentjes in, of ga ik voor een uitgebreide brunch.

Daarnaast hou ik enorm van koken. Regelmatig ga ik dan ook op zaterdag naar een foodmarkt om lekkere dingen te halen, zodat m’n vrienden ’s avonds zo bij mij thuis kunnen aanschuiven.’

Zeker doen

Zondag in Phoenix Park ‘Dit park is het hele jaar prachtig. Vergeet niet om wortels mee te nemen, dan kun je de herten voeren.’ Phoenixpark.ie

Buitenkans

Naar de kust ‘Trek je sneakers aan en ga eropuit voor een wandeling. Pak bijvoorbeeld de trein naar Bray en loop in ongeveer anderhalf uur via

Blijf je eten?

Sova Food Vegan Butcher ‘Een coole, gastvrije plek. De chefkok is fenomenaal, hij tovert elk vlees-gerecht om tot een vegan-versie. Probeer de vegan pulled pork als je hier bent: niet te doen, zó lekker.’ Facebook.com/SovaVeganButcher

Topshops?

Brown Thomas ‘Zeg maar de Ierse Bijenkorf. Een luxe warenhuis waarin je alles vindt wat je nodig hebt – of heel graag zou willen hebben. Outfits/schoenen van Whistles, Isabel Marant, Chloé of Lululemon, bijvoorbeeld.’ brownthomas.com

Feest mee

The Vintage Cocktail Club ‘Fijne sfeer, goede entourage en nóg betere cocktails. Reserveren is een must.’ Vintagecocktailclub.com

In alle straten

Essex Street ‘Een van de populairste straten in Temple Bar: een uitgaansgebied waar het altijd druk en gezellig is.’

