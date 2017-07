Dit zijn de ultieme tips voor Berlijn volgens een local

Uwa Scholz (34) is fotograaf en content creator. Ze woont sinds haar zevende in Berlijn en weet precies waar je moet zijn. Voor VIVA tipt ze de beste plekken.

Wat maakt Berlijn zo leuk?

‘Er zijn hier heel veel clubs, bars, straatfeesten en niet te vergeten: de technocultuur. Je verveelt je nooit in het bruisende uitgaansleven van Berlijn. Dus move over New York, want Berlijn is de echte city that never sleeps. Daarnaast is Berlijn dé streetarthoofdstad van Europa. Het begon allemaal tijdens de Koude Oorlog toen mensen aan de westkant van de Berlijnse Muur begonnen te tekenen, maar nu zie je het echt overal. Van enorm gesprayde kunstwerken op verlaten panden tot kleine subtiele patroontjes op bijvoorbeeld lantaarnpalen.’

Wat is typisch Berlijn?

‘Berlijn is een rauwe stad, daar kun je niet om heen. En juist het imperfecte maakt Berlijn zo bijzonder. De Berlijnse muur is het symbool van de Koude Oorlog. Hoewel deze gevallen is in 1989 zijn er nog steeds veel overblijfselen van terug te vinden. Mijn favoriete plek is de East Side Gallery, dit is het langste gedeelte van de muur dat nog intact is. Versierd met de kleurigste graffitikunst, vaak met politieke inslag. Een museum in de openlucht eigenlijk. Berlijn is daarnaast de groenste stad van Europa, je vindt er veel parken en rustgevende tuinen.’

In welke wijk woon jij?

‘Ik woon naast het Viktoriapark, dat weer aan de voet van de wijk Kreuzberg ligt. In de zomer gebruik ik het park als mijn achtertuin. Een heerlijke plek om te relaxen en van het uitzicht te genieten. En ik heb de leukste buren die je kunt bedenken: Biergarten Golgatha. Ze hebben ontzettend veel soorten bier, allemaal even lekker. Ik kan gewoon niet kiezen!’

Waar móet je heen als je in Berlijn bent?

‘Friedrichshain. Dat is een creatieve buurt met een rauw randje. Je bent er op de juiste plek als je een avond wilt stappen in een alternatief barretje. Wat je zeker niet mag missen als je in die buurt bent, is de RAW Gelände. Een oud industrieterrein waar vooral in de zomer allemaal leuke activiteiten plaatsvinden. Je kunt er een terrasje pakken, ronddwalen op de vlooienmarkt of een duik nemen in de Haubentaucher.’

Buitenkans

Karneval der Kulturen. Te gek straatevenement dat een heel weekend duurt en eigenlijk is dat nog veel te kort. Door de hele stad zijn gratis concerten en andere leuke dingen te doen. Karneval-berlin.de

Topshops

Hallesches Haus. Designwalhalla waar je terecht kunt voor interieuritems. Van meubels tot zeepjes en kaarsen. Tussendoor kun je lekkere koffie drinken in het café. allescheshaus.com

Wat te eten

Petite Europe. De beste Italiaan van Berlijn met een gemoedelijk sfeertje. Grappig feitje: Petite Europe is het favoriete restaurant van de Duitse filmmaker Pepe Danquart. De Oscar die hij heeft gewonnen voor de film ‘Schwarzfahrer’ staat zelfs hier in de kast. Facebook.com/Petite-Europe

Daar is dat feestje

Berghain. Mijn absolute favoriet. Een fantastische club in Berlijn. Het is echt een ervaring, alsof je een andere wereld binnenstapt. De muziek, het gebouw, de mensen – het gaat je fantasie te boven. Let wel op: je staat vaak uren in de rij om uiteindelijk geweigerd te worden. Berghain.de

Op straat

Bergmannstrasse. De kleurrijkste straat van Berlijn. Elk huis heeft een ander pasteltintje. Je wordt er helemaal vrolijk van. Je vindt hier boetiekjes, bars en restaurants.

