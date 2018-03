Diversiteit in de liefde: van panseksueel tot autoseksueel

Diversity rules anno 2018, ook op het gebied van seksuele geaardheden. Hoog tijd dus om ze allemaal op een rij te zetten.

Gewoon fexibel: flexiseksueel

De naam zegt het al: je gaat flexibel om met je seksuele geaardheid. Als flexiseksueel heb je wel een voorkeur voor een bepaald geslacht, maar vind je het fijn om af en toe te experimenteren met hetzelfde geslacht (als je hetero bent) of het andere geslacht (als je homo bent). Flexiseksuelen vind je vooral onder vrouwen.

Het gaat om de persoon: panseksueel

Als een panseksueel zich tot iemand aangetrokken voelt, gaat het om de ‘persoon’. Die kan zowel een vrouw, man als iets daartussenin zijn, maar het geslacht is niet bepalend voor de voorkeur. Is dat niet gewoon hetzelfde als bi? Nee: biseksualiteit is je aangetrokken voelen tot zowel mannen als vrouwen. Panseksuelen negeren die tweedeling en kunnen zich ook aangetrokken voelen tot mensen die weer buiten die categorieën vallen, zoals een transgender of genderqueer. Genderqueer? Ja, dat is een overkoepelende term voor mensen die zich niet exclusief mannelijk of vrouwelijk voelen. Soms wisselen ze zelfs tussen hun mannelijke en vrouwelijke persona’s, wat ze weer ‘genderfluïde’ maakt.

Geen interesse: aseksueel

Naar schatting 1% van de bevolking (meestal vrouw) voelt totaal geen seksuele aantrekkingskracht en heeft dus zero behoefte aan seks. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het geen voorkeur of gevolg van een trauma: je bent ermee geboren. Door het gebrek aan seks en/of romantische gevoelens is het hebben van relaties vaak lastig. Naast de aseksueel is er de demiseksueel: die ervaart alleen seksuele drift wanneer hij/zij een sterke emotionele band met iemand heeft opgebouwd.

D.I.Y.: autoseksueel

Voor je visioenen hebt van naakte, hijgende lui op een motorkap: nee, dit heeft dus niets met auto’s te maken. Een autoseksueel is kort gezegd iemand die liever masturbeert dan dat hij/zij seks met een andere persoon heeft. Het lichaam van een ander kan hem of haar niet opwinden, aanraking van het eigen lichaam daarentegen wel. Soms is de voorkeur naar soloseks zo sterk dat een autoseksueel het zelfs nooit met een ander doet.