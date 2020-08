Doen volgens Debby: 3x Lowlands hoogtepunten

Een zomer zonder festivals is bijna niet voor te stellen in Nederland, maar toch gaat ook Lowlands dit jaar helaas niet door. Als pleister op de wond heeft de organisatie een fijne Spotify-playlist samengesteld met de beste muziek van alle edities. Ik ging jaren naar het festival in Biddinghuizen en heb geweldige optredens gezien. Mijn hoogtepunten:

Florence and the machine, 2009

De toen nog onbekende Britse band Florence and the Machine, met de engelachtige stem van frontvrouw Florence Welch, maakte grote indruk op het kleinste podium. Het publiek voelde meteen: deze band gaat groot worden. Dat jaar braken ze door met hun debuutalbum Lungs. Lungs is te luisteren via Spotify. De Jeugd van Tegenwoordig, 2015

De heren van de Jeugd van Tegenwoordig staan altijd garant voor een feestje. Een absoluut hoogtepunt voor mij het was het optreden in 2015. De Alpha-tent ontplofte tijdens de minutenlang uitgerekte versie van het nummer De formule. Heeeeey-Hooooo! De formule staat op het album Ja natúúrlijk en luister je via Spotify. Michael Kiwanuka, 2020

Dit had dit weekend het hoogtepunt van dit jaars Lowlands moeten worden, want het album Kiwanuka van zanger/gitarist Michael Kiwanuka staat al een tijdje op repeat in huize Gerritsen. Zijn muziek is een combi van soul, funk en folk en zou je kunnen kennen van de hitserie Big little lies. Kiwanuka is te luisteren via Spotify.