Esmeralda: ‘Door porno weet ik wat normale mensen doen tijdens seks’

Tongzoenen vindt ze maar een slijmerige bedoening en seksuele aantrekkingskracht kent ze niet. Esmeralda (24) is aseksueel, maar haar vriend weet van niks.

‘Ik ben jong, gezond en heb een mooi lichaam, al zeg ik het zelf. Toch beleef ik er geen plezier aan. Wel als ik mezelf bekijk in de spiegel of op foto’s, maar dat is puur esthetisch. Seksueel genot ken ik niet. Zelf vind ik het niet dramatisch, ik weet niet beter. Voor mij is het net zoiets als niet van bitterballen of chocolade houden. Ik snap al die ophef erover niet, daarom mis ik het ook niet.’

Lesbisch?

‘Koude kikker, ijspegel. Ik herken me absoluut niet in die stereotypes. Ik hou zielsveel van mijn vriendinnen en ben stapelgek op mijn vriend. We delen alles. Of eigenlijk, bijna alles. Er is iets wat ik voor hem verberg. Iets groots. Namelijk dat ik niets voel als ik met hem vrij. Alhoewel, niets… Ik vind het niet vervelend, maar ik vind midgetgolf ook niet vervelend. Tegelijkertijd zal ik er niet van wakker liggen als ik het nooit meer zou doen. Voor Mark is seks ontzettend belangrijk. Ik wil hem niet kwijt, hij is mijn grote liefde. De optelsom was snel gemaakt. Als ik over een bepaald gedeelte van mijn leven moet liegen om hem te houden, doe ik dat.

Niemand in mijn omgeving weet van mijn seksuele geaardheid. Want dat is het. Net zomin als iemand er iets aan kan doen dat ie homoseksueel is, kan ik er iets aan doen dat ik geen seksuele gevoelens heb. Ooit, rond mijn veertiende, heb ik er weleens met mijn moeder over gepraat. Mijn vriendinnen begonnen interesse te krijgen in jongens en hadden het over tongzoenen en wie ze lekker vonden. Ik niet. Mijn moeder zei dat het vanzelf wel zou komen, dat ik moest genieten van mijn jeugd zolang het kon. In diezelfde periode begon ik aandacht van jongens te krijgen. Mijn lange blonde haar en blauwe ogen vielen nogal in de smaak. De knapste jongen van de klas zat achter me aan, waarschijnlijk werd zijn interesse alleen maar meer gewekt door mijn desinteresse. Mijn vriendinnen begrepen er niets van. ‘Es, je bent gek! Hij is superlekker,’ riepen ze als ik weer eens lauw reageerde op zijn versierpogingen. Uiteindelijk heb ik maar met die jongen gezoend. Stiekem hoopte ik dat door die tongzoen mijn hormoonhuishouding een slinger zou krijgen waardoor ik ineens zou begrijpen waar mijn vriendinnen zo veel ophef over maakten, maar ik kwam bedrogen uit. Ik vond het maar een slijmerige bedoening. Het kwam vast omdat ik niet verliefd was, dacht ik. Maar ook later voelde ik me nooit tot iemand aangetrokken. Ik heb zelfs nog gedacht dat ik lesbisch was, omdat ik vrouwenlichamen mooier vond dan mannenlichamen, maar opgewonden werd ik er niet van. Dat was het dus ook niet.’

Bij hem zijn

‘Ondertussen ging mijn modellencarrière als een speer. De top zal ik nooit halen, maar ik ben wel het type waar mannen op afkomen. De klassieke barbie, zeg maar. Door mijn modellenwerk – ik deed veel lingerie- en badkledingcampagnes – leerde ik hoe ik zo sexy mogelijk kon kijken en poseren. Tijdens een shoot, ik was negentien, ontmoette ik Mark. Hij was knap, dat zag ik ook wel. Een afgetraind lichaam, zongebleekt haar dat in een lok voor zijn ogen viel. Het idee om hem aan te raken, stond me niet tegen. Daarbij bleek hij ook nog eens humor te hebben én hersens. Hij viel als een blok voor me. Ik vond hem leuk. Voor de eerste keer in mijn leven vond ik een man aantrekkelijk. Ik miste hem als ik hem niet zag, wilde zo veel mogelijk bij hem zijn. Was dit dan verliefdheid?