Deze cafés bezorgen niet alleen drank, maar ook volledige drankpakketten aan huis! Voor iedereen zit er wel wat lekkers tussen. Dat beloofd een gezellige avond… Dit is 3x drank voor de deur.

Verrassingscocktail

Met de cocktailpakketten van Flying Dutchmen is het elke keer weer een verrassing wat je krijgt voorgeschoteld. Van klassiekers tot nieuwe creaties. De smaken variëren tussen zoet, zuur en sterk. Na de bestelling ontvang je een Tikkie en een track & trace-code en je cocktails worden door de postbode in je brievenbus gestopt.



flyingdutchmencocktails.com

Biertje? Niks lekkerder dan een ijskoud (speciaal)biertje op het terras. Hoewel: een ijskoud (speciaal)biertje waar je de deur niet voor uit hoeft, overtreft dat misschien wel. Bij online bierwinkel Beerwulf bestel je vanuit je luie stoel. Met keuze uit meer dan 1000 bieren: van complete pakketten tot tapvaten en losse flessen.

beerwulf.com Wijnproeverij Wijncafé Rayleigh & Ramsay organiseert vanaf nu online wijn-proeverijen (alleen in Amsterdam, € 22,50 per persoon). Op de dag zelf worden zes proefflesjes à 100 ml per stuk met de fiets bij je bezorgd. Via een inlogcode kom je in een videogesprek met professionele wijnkenners voor al je vragen over geur, kleur en smaak van de wijnen.

What we like komt uit VIVA-2020-21. Dit nummer ligt t/m 26 mei in de winkel of kun je hier online bestellen.

