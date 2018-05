3x het strand in de ‘drukke’ stad

De stilte van het strand en de drukte van de stad staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Maar je hebt gelukkig ook uitzonderingen. VIVA zocht en vond drie plekken waar je het zand tussen je voeten kunt voelen midden in het centrum.

De Oerkap

Een strand midden in de stad lijkt een utopie, maar dit idyllische plekje grenst toch echt aan het Haarlemse spoor. De negen-euro-pizza’s zijn om je vingers bij af te likken en er zijn geregeld muziekoptredens.

Stadsstrand De Kade

In het Alkmaarse centrum waan je je met je voetjes in het zand bijna echt aan de kust. De kaart op dit stadsstrand staat vol lokale verse producten, en je kunt je eigen vlees meenemen voor op de barbecue − hoe ideaal is dat? Hou de site in de gaten, een aantal keer per jaar wordt het strand omgetoverd tot festivallocatie!

Amsterdam Roest

Op een terrein vol oude loodsen en fabrieken vind je deze koele stadsoase. Bij Roest kun je niet alleen eten, drinken en chillen, maar het is ook een creatieve vrijplaats voor film, theater en dj’s. Een leuke manier om er te komen is met de boot.

Meer tips lees je in VIVA 20. Deze editie ligt t/m 22 mei in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: iStock