What we like: Drie kerstmarkten om in de kerststemming te komen

Kerst is bijna hier en om in de kerststemming te komen hebben wij de drie leukste kerstmarkten op een rijtje gezet.

Lichtstad

Het historische centrum van Den Haag verandert van 12 t/m 23 december in een sfeervolle kerstmarkt. Een perfect winters uitje, met duizenden kerstlichtjes, glühwein, vuurkorven, koren, de kerstman en nog veel meer.

royalchristmasfair.nl

Let it flow

De enige drijvende (!) kerstmarkt van Nederland vind je in het centrum van Leiden op de Nieuwe Rijn. Bezoek van 13 t/m 24 december een van de 86 chalets op het water en kom in kerstsferen met lekkere hapjes en drankjes.

Underground

Al ver voor de feestdagen verandert het Limburgse Valkenburg altijd in een heuse kerststad. Met een een kerstmarkt in de grotten, die door alle lichtjes en de miniatuurdorpjes ineens heel knus zijn. En dan ook nog eens twee keer per week een magische Christmas Parade en een grote kerstmarkt!