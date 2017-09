Droombaan: Beitske Visser (22) grijpt elke kans om bij de top te komen

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Beitske (22) begon haar carrière als karter en is nu autocoureur bij het BMW-raceteam. ‘Inmiddels krijg ik respect en rijden de mannen me niet meer expres van de baan.’

Beroep: Coureur

Status: Teamlid van BMW

Doel: ‘Geef nooit op’

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Op dit moment nog niets. BMW betaalt wel alle kosten voor de auto en het racen, wat overigens ontzettend duur is. Gelukkig woon ik nog bij mijn ouders.’

Gemiddelde werkweek: ’Veertig tot zestig uur. Als ik geen testrit kan maken, zit ik veel in de simulator. Verder doe ik dagelijks fysieke trainingen, zoals lopen, fietsen en krachttraining.’

Droombaan omdat…

‘…de gevechten die je met andere rijders op de baan hebt geweldig zijn. En het gevoel dat snelheid je geeft als je in een auto zit, is onbeschrijfelijk. Dit is mijn eerste jaar bij BMW in een GT-raceauto. Een groot verschil met de formuleauto’s waarin ik hiervoor reed. Zo zit er een dak op, wat het racen nog zwaarder maakt voor je lichaam. Door de zogenaamde G-kracht op je nek en het feit dat het in de auto wel veertig tot vijftig graden kan worden, moet je topfit zijn om de auto onder controle te houden en helder na te kunnen blijven denken.’

Zo begon het

‘Mijn vader racete vroeger ook. Toen ik drie was, mocht ik met hem mee naar een 24-uurs kartwedstrijd. Ik zag daar een kleine kart en heb twee jaar gezeurd tot ik er een voor mijn verjaardag kreeg. Vanaf dat moment was ik elke woensdagmiddag en in het weekend op de kartbaan te vinden. Met succes: op mijn zesde werd ik Nederlands kampioen.’

Mijn doel

‘Ik wil mezelf opwerken naar hogere klasses, zoals DTM en Formule E. Formule 1 is uiteindelijk mijn ultieme droom, maar je moet ook realistisch zijn. Er is daarin maar plaats voor twintig coureurs van over de hele wereld.’

Beitskes checklist

Trots op

‘Het Europees kampioenschap karten dat ik op mijn vijftiende won.’

Tip

‘Zoals mijn motto ook al aangeeft: geef nooit op. Mijn moeder zegt altijd dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Ik grijp elke kans aan om bij de top te komen.’

Struggles

‘Toen ik jonger was, konden jongens er vaak niet tegen als ze door mij werden ingehaald. Dan probeerden ze me expres van de baan te rijden. Inmiddels word ik gerespecteerd vanwege mijn goede resultaten.’

No go

‘Niet in jezelf geloven. Of het nu gaat om contacten leggen met sponsors of onderhandelingen voor een contract: het allerbelangrijkste is dat je zelfverzekerd bent. Dan gelooft de ander ook dat je het kunt.’

App

‘Polar beat om mijn hardloopresultaten bij te houden en Strava running and cycling voor het fietsen.’

Sleutel tot succes

‘Heel hard trainen en doorwerken. Weet dat je altijd te maken krijgt met tegenslagen. Het blijft een mechanische sport. Je auto kan er zomaar mee ophouden, hoe goed je ook racet.’

