Droombaan: Carmen Pop (28) werkt bij Dropbox in Silicon Valley

Een baan bij Dropbox in Silicon Valley: dat klinkt te mooi om waar te zijn. Carmen Pop (28) kreeg het voor elkaar en vertelt aan VIVA hoe het is om in het hart van de tech-wereld te werken.

Beroep: Global Project Manager bij Dropbox in San Francisco

Status: Werknemer met ondernemersambitie

Motto: ‘Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Mijn motto sinds de middelbare school.’

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Per maand 10.000 euro bruto. Dat zijn gangbare salarissen in mijn business in San Francisco. Grote kans dat je in Nederland minder verdient.’

Droomsalaris: ‘Ik denk dat ik nu al op een heel mooi salaris zit. Hiermee kan ik mijn eigen studio, motor en de reizen die ik wil maken betalen. Dat geeft me een gevoel van rijkdom. Het is niet mijn droom om miljonair te worden.’

Gemiddelde werkweek: ‘50 tot 60 uur per week. Soms zit er een week van 40 uur tussen. In mijn functie is het vooral belangrijk dat je flexibel bent. Dat betekent dus ook beschikbaar zijn als je ’s avonds laat nog een call met Australië of Japan hebt.’

Droombaan omdat…

‘…ik voor een bedrijf werk dat internationaal bekend is. Als ik vertel dat ik bij Dropbox werk, reageren de meeste mensen enthousiast. Bijna iedereen heeft wel een account om foto’s en bestanden op te slaan en te delen. Technologie is de toekomst. Dat ik dankzij mijn werk elke ontwikkeling van dichtbij meemaak, is een plus. Vooral vanwege de plek: in Silicon Valley krijg ik de kans om met de slimste mensen te werken, van wie ik ontzettend veel kan leren. Het is ook een plek waar verschillende culturele achtergronden samenkomen. Van de beste tech-mensen uit India tot Amerikaanse salesmanagers met Harvard MBA op hun cv.

Soms is het lastig dat iedereen uit een compleet andere wereld komt, en je elkaar dus niet altijd meteen begrijpt. Maar dan is het ook extra geweldig en leerzaam als het uiteindelijk wél goed gaat. Het is mijn taak om de systeemwensen van het team dat de salesstrategie wereldwijd ontwikkelt te vertalen naar de technische developers die het systeem voor hen moeten aanpassen. Die twee groepen spreken een totaal andere werktaal. Ik ken de terminologie van beide en maak de vertaalslag, waarmee ik ervoor zorg dat het systeem daadwerkelijk doet wat het salesteam wil.

Het is elke keer weer een kick als dat ook echt lukt. Een ander project waar ik sinds een jaar mee bezig ben, is onze partnerportal. Dat is een site waarop alle partners wereldwijd terechtkunnen voor de laatste Dropbox-updates en -features. Het is een mega-organisatie om dit te realiseren. Onze partners in Japan moeten er bijvoorbeeld ook gebruik van kunnen maken, dus aan mij de taak om ervoor te zorgen dat het er ook in hun taal staat. Het idee dat mijn werk wereldwijd effect heeft, vind ik heel bijzonder.’

Carmens checklist

Trots op

‘De afgelopen elf jaar heb ik mooie avonturen in het buitenland beleefd. Ik heb Business Administrations gestudeerd in Amerika, bij LinkedIn in Dublin gewerkt en ben uiteindelijk voor Dropbox naar San Francisco gegaan. Ik vind het leuk om in verschillende steden gewoond te hebben. Ook al was het echt niet allemaal even rooskleurig en heb ik me soms best alleen gevoeld. Dat ik nu een goede baan bij een mooi techbedrijf heb en hierdoor heel veel nieuwe mensen heb leren kennen, daar ben ik trots op.’

Tip

‘Alles is mogelijk. Je weet pas of je het kunt als je het geprobeerd hebt. Accepteer ook dat het kan mislukken. Dat vind ik leuk aan Amerikanen: voor hen draait het erom dat je jouw droom een kans hebt gegeven, zien ze het niet als falen als je je doel niet haalt. Mijn broer Stefan is mijn grote voorbeeld. Hij stopte met zijn studie geneeskunde om comedian te worden. Hij heeft zijn passie gevolgd en is succesvol met zijn eigen programma Klikbeet. Door hem weet ik: je bent het gelukkigst als je doet waar je passie ligt.’

No Go

‘Verwacht geen routinebaan waarbij je functie hetzelfde blijft. Sta open voor nieuwe dingen en wees niet bang voor plotselinge veranderingen.’

Slimme app

‘iPassword slaat al je wachtwoorden op, zodat je makkelijk en snel overal kunt inloggen.’

Sleutel tot succes

‘Wees ambitieus, durf te dromen en go with the flow. Stel jezelf doelen via een flexibel stappenplan. Zo had ik toen ik bij LinkedIn begon al de ambitie om ooit in Silicon Valley te werken. Hoe en wanneer wist ik nog niet. Bewust en onbewust maakte ik keuzes die me er brachten. Het hoeft niet allemaal meteen te lukken. Flexibiliteit is belangrijk.’

Struggles

‘Tech verandert elke minuut. Er is altijd wel ergens een brand die geblust moet worden. Leuk, maar ook vermoeiend. Het werk houdt nooit op. Als je wilt, kun je elke dag tot ’s avonds laat werken. Prioriteiten stellen helpt. Ik richt me op het belangrijkste wat die dag moet gebeuren. De rest laat ik liggen. Veel sporten helpt me om met de druk om te kunnen gaan.’

Onderhandelen

‘Ken je waarde. Ga uit van je eigen kracht en geloof dat je een toevoeging bent voor een bedrijf. Op die manier straal je dat ook uit in een sollicitatie of contractbespreking. Wat betreft salarisonderhandelingen: reken eerst precies uit wat je nodig hebt om rond te komen. Tel daarbij op wat je nodig hebt om leuke dingen te doen. En durf het vervolgens te vragen.’

